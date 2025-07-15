CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

В Подмосковье нейросеть помогает оформить пропуск для проезда по МКАД

В онлайн-форму услуги по оформлению пропуска для передвижения грузовых машин по МКАД внедрена технология распознавания документов на основе искусственного интеллекта. Об этом рассказали в пресс-службе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Нейросети становятся залогом удобства и эффективности в решении множества повседневных задач. Теперь на регпортале оформить специальный пропуск для проезда грузовиков по МКАД стало проще – искусственный интеллект оперативно проверяет все необходимые документы для получения госуслуги», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Чтобы автотранспорт разрешенной массой более 3,5 тонны мог транзитом передвигаться по МКАД, нужно оформить специальное разрешение. Услуга доступна на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Бизнесу» – «Транспорт».

Во время заполнения онлайн-формы искусственный интеллект проверит загружаемые документы: паспорт, водительские права, свидетельство о регистрации ТС, паспорт ТС и диагностическую карту. Если какой-то файл не пройдет проверку ИИ, заявителю высветится подсказка, и он сможет сразу его заменить.

Кроме того, перед подачей заявления онлайн-сервис проверит, зарегистрировано ли транспортное средство в Единой региональной навигационно-информационной системе Москвы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

BPM-проект года создан на платформе Digital Q.BPM от «Диасофт»

Продана половина производителя видеорегистраторов «Дозор» для Росгвардии

BPM-проект года создан на платформе Digital Q.BPM от «Диасофт»

Названы главные виновники утечек персональных данных в России. Это работники сферы связи

В России готовятся льготы для дата-центров с отечественным ИТ-оборудованием

Крупнейший российский микроэлектронный холдинг начал делать в Китае чипы «для местного рынка»

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие кондиционеры с Wi-Fi управлением и голосовым помощником: выбор ZOOM

Как забронировать отели и билеты из России: лучшие сервисы и приложения

Лучшие альтернативы Skype: 7 сервисов для видеозвонков

Показать еще

Наука

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?

Северная Америка погружается в мантию Земли: ученые пока не понимают, что происходит

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Генеративный ИИ кардинально изменит...
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV CNews FORUM Кейсы: Этапу «реального» импортозамещения в России –...
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024