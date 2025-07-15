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Санкт-Петербург переходит на СУБД Jatoba для защиты данных города

Санкт-Петербург укрепляет кибербезопасность в сфере жилищно-коммунального хозяйства с помощью новой системы управления базами данных (СУБД) Jatoba компании «Газинформсервис». Это решение обеспечит хранение и обработку данных, критически важных для работы ГИС ЖКХ — государственной информационной системы, предназначенной для автоматизации управления жилищно-коммунальным хозяйством города. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

Получателем СУБД стал Жилищный комитет Санкт-Петербурга. Город приобрел лицензию на использование СУБД Jatoba, которая соответствует требованиям защиты данных государственного уровня.

Жилищный комитет Санкт-Петербурга играет ключевую роль в управлении жилищным фондом и обеспечении комфортных условий жизни для горожан. Он отвечает за благоустройство, контроль за соблюдением жилищных прав граждан и защиту интересов жителей города. Комитет работает над повышением качества коммунальных услуг.

Система ГИС ЖКХ позволяет учитывать и контролировать состояние жилищного фонда, проводить сбор и анализ данных по коммунальным услугам, а также улучшать взаимодействие с горожанами. Интеграция СУБД Jatoba в ГИС ЖКХ не только оптимизирует работу с данными, но и поспособствует повышению качества обслуживания жителей города, делая процессы более оперативными и удобными.

«СУБД Jatoba в архитектуре ГИС ЖКХ отвечает за надежность и доступность хранимой в ней информации. Мы уверены, что Jatoba станет основой для защиты данных Жилищного комитета и обеспечит стабильность и безопасность в предоставлении услуг для миллионов горожан», — отметил Алексей Белей, директор по продажам СУБД Jatoba.

СУБД Jatoba зарегистрирована в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, а также в реестре программ из государств — членов Евразийского экономического союза, сертифицирована ФСТЭК России по четвертому уровню доверия. Система обеспечивает множество функциональных возможностей, включая: расширенные функции информационной безопасности собственной разработки, которые делают СУБД защищенной; документально подтвержденную совместимость с отечественными производителями прикладного программного обеспечения; систему администрирования и обслуживания СУБД с графическим интерфейсом; возможности использования СУБД для систем с OLTP, OLAP и смешанным профилем нагрузки.

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