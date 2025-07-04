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«Авито Путешествия» в партнерстве с Росаккредитацией повысят точность данных об отелях, турбазах, кемпингах и санаториях

Сервис бронирования жилья «Авито Путешествия» и Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма и гостеприимства. Подписи под документом поставили управляющий директор «Авито» Влад Федулов и руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Стороны договорились об обмене актуальной и достоверной информацией о соответствии гостиниц, баз отдыха, кемпингов и других средств размещения обязательным требованиям. В рамках взаимодействия Росаккредитация будет по API передавать «Авито» актуальные данные о прошедших обязательную классификацию средствах размещения из реестра службы. Информация будет доступна для туристов, предпринимателей и других пользователей «Авито Путешествий». Таким образом, путешественники будут получать надежную информацию для своего отдыха, что поможет заранее определиться с выбором и забронировать наиболее подходящий объект.

«Подписание соглашения с “Авито Путешествия” еще на шаг приблизило нас к формированию единого информационного пространства, объединяющего всех участников индустрии гостеприимства и туризма. Предлагаемые Росаккредитацией цифровые решения позволяют агрегаторам заранее подготовиться к выполнению требований закона и удовлетворить запрос туристов на объективную информацию, а отельерам улучшить качество предоставляемых услуг и оптимизировать процессы бизнеса», — сказал руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник.

Передача в адрес «Авито Путешествий» сведений в рамках соглашения будет происходить для выполнения сервисом обязательств по проверке записи об объекте туриндустрии в реестре Росаккредитации. В соответствии с законом «Авито Путешествия» будут сопоставлять полученные от владельца объекта сведения с информацией от службы. Нововведения будут касаться только тех объектов, которые подпадают под обязательную классификацию средств размещения.

«Достоверность и полнота данных об объектах размещения — вопрос не только выполнения требований законодательства, но также обеспечения качества сервиса на высококонкурентном рынке. Благодаря сотрудничеству с Федеральной службой по аккредитации мы сможем еще эффективнее верифицировать данные по гостиницам, базам отдыха, кемпингам и санаториям для того, чтобы наши клиенты получали всю необходимую информацию для безопасных путешествий и взвешенного выбора вариантов размещения», — сказал Влад Федулов, управляющий директор «Авито».

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