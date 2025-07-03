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Робот «МТС Exolve» поможет с выбором транспортной карты в Чувашии

«МТС Exolve», 100% дочерняя компания ПАО «МТС», разработчик коммуникационных решений для бизнеса, внедрил голосового робота для ООО «Единая транспортная карта» (ЕТК) – оператора безналичной оплаты проезда Чувашской Республики. Об этом CNews сообщили представители «МТС Exolve».

Робот от «МТС Exolve» обеспечивает автоматизированную поддержку пассажиров, а также отвечает на наиболее часто задаваемые вопросы. Это повышает качество обслуживания и снижает нагрузку на колл-центр, делая взаимодействие с пользователями более оперативным и гибким.

Раньше из-за высокой нагрузки на линии менеджеры не могли охватить весь объем запросов от клиентов, в результате чего возникали длительные очереди. Внедрение решения позволило увеличить эффективность обработки входящих звонков на 35% и повысить лояльность и доверие к компании.

«Благодаря внедрению робота наш колл-центр обрабатывает теперь больше звонков, чем раньше, что приводит к уменьшению времени ожидания для наших клиентов. Мы также отмечаем повышение уровня удовлетворенности пассажиров на 25%, – сказал Артем Горбунов, исполнительный директор компании ЕТК. – Робот может работать круглосуточно без перерывов и выходных, благодаря чему затраты на обслуживание клиентов удалось сократить на 20%. С автоматизацией рутинных задач наши сотрудники могут сосредоточиться на более сложных и важных аспектах работы».

«Мы рады внести вклад в цифровую трансформацию транспортной системы Чувашской Республики, – сказал генеральный директор «МТС Exolve» Рамиль Биккужин. – Благодаря тщательному предварительному анализу и тестированию робота удалось сделать не просто быстрым и дружелюбным, но и эффективным: он действительно помогает жителям, отвечая на важные для них вопросы по приобретению и обслуживанию транспортных карт».

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