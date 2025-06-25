BusinessPad на конференции «ERP-системы 2025» представит новый взгляд на управление бизнесом

ERP-система BusinessPad примет участие в конференции «ERP-системы 2025», посвящённой развитию и внедрению современных решений для управления бизнесом.

BusinessPad — платформа, которая работает на результат

BusinessPad — это не просто ERP, а единая среда управления бизнесом, в которой чётко взаимодействуют финансы, производство, логистика, маркетинг и продажи. Прозрачность процессов обеспечивается благодаря встроенному BPMN-конструктору — самому мощному и понятному инструменту из существующих на рынке. Именно за счёт гибкой настройки бизнес-процессов пользователи получают полный контроль на всех этапах — от планирования до исполнения.

Система внедряется всего за 1–3 месяца, обеспечивает мобильный доступ, предлагает удобные интерфейсы — от классических таблиц до визуального канбана — и надёжно защищает данные, размещённые на отечественных серверах. Благодаря этим возможностям клиенты BusinessPad снижают операционные расходы на 50%, добиваются 90% точности операций и увеличивают прибыль минимум на 17%.

Ответ на вызовы рынка — в технологичности и адаптивности

Российские компании всё чаще выбирают отечественные решения, и BusinessPad полностью соответствует их запросам: низкий порог входа, масштабируемость, отказоустойчивость и готовность к доработке модулей под запросы заказчика.

Более 30 специалистов с опытом внедрения ERP от 13 лет разрабатывают продукт, способный заменить западные решения без потерь.

На конференции представители BusinessPad обсудят ключевые тенденции — от облачных решений до AI-модулей — и покажут, как BusinessPad помогает компаниям уверенно расти в новых экономических реалиях.