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«Цифра» для врачей и пациентов Кабардино-Балкарии

Сбербанк и Правительство Кабардино-Балкарской Республики заключили соглашение о сотрудничестве в области цифровизации здравоохранения. Документ подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

Соглашение направлено на развитие цифровых медицинских сервисов в регионе. Основные направления партнерства — телемедицина, речевые технологии и системы поддержки врачебных решений. Внедрение новых технологий позволит врачам быстрее и точнее ставить диагнозы, а их пациентам — получать консультации дистанционно. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В результате Кабардино-Балкарии будет создаваться современная цифровая инфраструктура здравоохранения. Жители отдаленных районов смогут консультироваться со специалистами онлайн. У врачей появится доступ к интеллектуальным системам, которые помогут анализировать данные и находить оптимальные методы лечения.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка: «Решения на основе искусственного интеллекта и больших данных позволяют врачам работать эффективнее, а их пациентам — получать помощь быстрее. Для жителей удаленных районов это консультации со специалистами онлайн. Для врачей это второе мнение — список наиболее вероятных диагнозов. А еще — автоматический перевод голоса в текст: теперь медицинские документы можно заполнять голосом, уделяя больше внимания пациенту. Такие решения делают медицину более персонализированной».

Казбек Коков, глава Кабардино-Балкарии: «Новое соглашение станет продолжением нашего многолетнего сотрудничества со Сбербанком. Оно, безусловно, открывает новые возможности взаимовыгодного сотрудничества в целях дальнейшей цифровизации и внедрения инновационных решений в сферу здравоохранения региона, повышения качества, скорости и самое главное доступности предоставления медицинских услуг жителям Кабардино-Балкарии. Приоритетными для нас в рамках соглашения также являются мероприятия в области разработки и создания различных цифровых медицинских сервисов с применением дистанционных технологий, в том числе на основе искусственного интеллекта. Пусть все эти позитивные идеи и преобразования послужат во благо наших жителей. В этом заключается наша главная цель».

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