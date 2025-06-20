Т2 инвестирует в Новосибирскую область больше 2 млрд рублей

T2, российский оператор мобильной связи, и правительство Новосибирской области заключили долгосрочное соглашение о взаимодействии в сфере развития цифровой экономики региона. Документ подписали генеральный директор Т2 Антон Годовиков и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Об этом CNews сообщили представители T2.

Соглашение предусматривает сотрудничество в сфере цифровизации экономики региона. Стороны ориентированы на развитие телекоммуникационной инфраструктуры – основы для ускорения темпов социально-экономического развития, привлечения инвестиций и повышения качества жизни населения.

В фокусе оператора – развитие телеком-инфраструктуры Новосибирской области, разработка и внедрение новых цифровых услуг и сервисов. Компания будет участвовать в инициативах правительства по развитию социально-экономической сферы региона и предоставлять свою экспертизу в реализации цифровых проектов. За три года Т2 планирует инвестировать в регион более 2 млрд руб.

Правительство, в свою очередь, будет оказывать поддержку во внедрении технологий, способствовать повышению доступности цифровых услуг и создавать благоприятную среду для развития информационно-технологической грамотности населения Новосибирской области. Особое внимание стороны уделят обеспечению подвижной радиотелефонной связью жителей отдаленных территорий региона.

Антон Годовиков, генеральный директор Т2: «Мы делаем все возможное для повышения доступности цифровых услуг и их проникновения в самые отдаленные территории Новосибирской области. Сейчас сеть Т2 покрывает территорию, где проживает 98% населения региона. За время реализации проекта по устранению цифрового неравенства доступ к нашим услугам связи получили жители 148 малых населенных пунктов. Более того, Т2 всегда рассматривала регион как приоритетный для ввода в эксплуатацию новых центров обработки данных с целью повышения качества услуг. В 2021 г. мы запустили в Новосибирске два ЦОД, которые обслуживают Сибирь и Дальний Восток. T2 постоянно модернизирует сеть на территории и улучшает связь на важных объектах городской инфраструктуры и транспорта. Однако сложные технические программы невозможны без поддержки местного правительства. Уверен, новое соглашение позволит реализовать много проектов, направленных на улучшение качества сервисов и цифровизацию региона».