«Россети» и «Аквариус» договорились о сотрудничестве в области импортозамещения радиоэлектронной продукции

Заместитель генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» Константин Кравченко и председатель совета директоров ГК «Аквариус» Алексей Калинин подписали соглашение о сотрудничестве, направленном на поддержку и развитие отечественной радиоэлектронной продукции. Об этом CNews сообщили представители ПАО «Россети».

Стороны договорились о внедрении отечественных серверных решений, систем хранения данных, компьютерной техники и другой радиоэлектронной продукции, а также соответствующего программного обеспечения на объектах группы «Россети».

Компании заинтересованы в долгосрочном партнерстве, поскольку переход на российское оборудование и программное обеспечение имеет ключевое значение для обеспечения устойчивости, контроля над инфраструктурой и соответствия национальным стандартам. Такой подход позволит снизить зависимость от иностранных поставщиков, повысить уровень кибербезопасности и стимулировать развитие отечественной промышленности в сфере высоких технологий.

«Мы расширяем сотрудничество с крупным отечественным поставщиком компьютерной техники и разработчиком информационных технологий для создания эффективных решений для электросетевого комплекса. «Аквариус» – давний партнер Группы «Россети», в том числе в области создания вычислительных ресурсов, технологий хранения данных. Уверен, что подписанное сегодня соглашение создаст нам дополнительные возможности для достижения актуальных целей импортозамещения», – сказал Константин Кравченко.

«Подписанное соглашение – важный шаг стратегической инициативы по повышению уровня технологической независимости и безопасности энергетического сектора. Совместными усилиями мы создадим условия для развития отечественной промышленности в сфере радиоэлектроники и информационных технологий, а также укрепим стратегическую автономию электросетевого комплекса России», – отметил Алексей Калинин.