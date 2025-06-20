CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе
|

«Россети» и «Аквариус» договорились о сотрудничестве в области импортозамещения радиоэлектронной продукции

Заместитель генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» Константин Кравченко и председатель совета директоров ГК «Аквариус» Алексей Калинин подписали соглашение о сотрудничестве, направленном на поддержку и развитие отечественной радиоэлектронной продукции. Об этом CNews сообщили представители ПАО «Россети».

Стороны договорились о внедрении отечественных серверных решений, систем хранения данных, компьютерной техники и другой радиоэлектронной продукции, а также соответствующего программного обеспечения на объектах группы «Россети».

Компании заинтересованы в долгосрочном партнерстве, поскольку переход на российское оборудование и программное обеспечение имеет ключевое значение для обеспечения устойчивости, контроля над инфраструктурой и соответствия национальным стандартам. Такой подход позволит снизить зависимость от иностранных поставщиков, повысить уровень кибербезопасности и стимулировать развитие отечественной промышленности в сфере высоких технологий.

«Мы расширяем сотрудничество с крупным отечественным поставщиком компьютерной техники и разработчиком информационных технологий для создания эффективных решений для электросетевого комплекса. «Аквариус» – давний партнер Группы «Россети», в том числе в области создания вычислительных ресурсов, технологий хранения данных. Уверен, что подписанное сегодня соглашение создаст нам дополнительные возможности для достижения актуальных целей импортозамещения», – сказал Константин Кравченко.

«Подписанное соглашение – важный шаг стратегической инициативы по повышению уровня технологической независимости и безопасности энергетического сектора. Совместными усилиями мы создадим условия для развития отечественной промышленности в сфере радиоэлектроники и информационных технологий, а также укрепим стратегическую автономию электросетевого комплекса России», – отметил Алексей Калинин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как работают цифровые инструменты в госсекторе: опыт Липецкой области

Роструд импортозаместит более 10 систем за 5 месяцев. Под снос пойдут иностранные Linux, СУБД и ПО на Java

Российские производители принтеров требуют от властей «незамедлительных мер» против монополии одной известной компании

Жестко раскритикована государственная балльная система для чипов. Производители требуют ввести другую

Завершается регистрация на главное ИТ-событие лета 2025. Успейте зарегистрироваться

Россия начинает тестировать в северных морях беспилотные суда

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

За какие функции и возможности кондиционера стоит платить в 2025 году

Лучшие умные водонагреватели лета 2025: хиты продаж

Обзор умных часов HUAWEI WATCH 5 46 мм: новый уровень оценки здоровья

Показать еще

Наука

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Где хранить пароли, чтобы их не украли?
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Глава Минцифры на CNews FORUM — о новых сроках импортозамещения на...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024