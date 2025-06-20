CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе
|

От тайги до ИТ: Красноярский край цифровизирует экономику

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Красноярского края Михаил Котюков заключили соглашение о сотрудничестве. Документ определяет приоритеты совместных действий по развитию региона. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Соглашение открывает возможности для привлечения инвестиций в крупные проекты, совершенствования цифровой и банковской инфраструктуры. Особое внимание уделено внедрению решений на основе искусственного интеллекта в здравоохранении. Дошкольникам и школьникам помогут освоить цифровые навыки — для этого запланированы специальные программы и проекты.

Сбербанк будет участвовать в финансировании и поддержке этих и других программ. Внедрение современных технологий ускорит цифровизацию государственных и муниципальных услуг.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка: «Наша цель — поддержать экономическое развитие Красноярского края, интегрировать технологии искусственного интеллекта в образование и здравоохранение, привлечь инвестиции для строительства социальной инфраструктуры. Совместная работа с правительством региона будет стимулировать экономику и повышать качество жизни людей».

Михаил Котюков, губернатор Красноярского края: «Партнерство позволит нам внедрять современные цифровые решения в сфере образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и других ключевых направлений. Особо хочу отметить поддержку со стороны Сбербанка в реализации крупных образовательных и просветительских проектов. В этом году Красноярский край стал площадкой проведения финала Всероссийской олимпиады по финансовой безопасности. Это значимое событие для региона, которое подчеркивает нашу активную позицию в вопросах повышения финансовой грамотности молодежи и формирования культуры ответственного отношения к личным финансам. Уверен, что наше сотрудничество со Сбербанком будет способствовать укреплению экономического потенциала региона и созданию комфортной среды для жизни, учебы и работы красноярцев».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как работают цифровые инструменты в госсекторе: опыт Липецкой области

Роструд импортозаместит более 10 систем за 5 месяцев. Под снос пойдут иностранные Linux, СУБД и ПО на Java

Российские производители принтеров требуют от властей «незамедлительных мер» против монополии одной известной компании

Жестко раскритикована государственная балльная система для чипов. Производители требуют ввести другую

Завершается регистрация на главное ИТ-событие лета 2025. Успейте зарегистрироваться

Россия начинает тестировать в северных морях беспилотные суда

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

За какие функции и возможности кондиционера стоит платить в 2025 году

Лучшие умные водонагреватели лета 2025: хиты продаж

Обзор умных часов HUAWEI WATCH 5 46 мм: новый уровень оценки здоровья

Показать еще

Наука

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Где хранить пароли, чтобы их не украли?
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Глава Минцифры на CNews FORUM — о новых сроках импортозамещения на...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024