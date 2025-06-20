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Госсектор Малайзии выбирает кибериммунные тонкие клиенты «Лаборатории Касперского»

«Лаборатория Касперского» продолжает развивать направление кибериммунных тонких клиентов за рубежом. Еще одна крупная организация в Малайзии — муниципалитет Kulim Municipal Council — оборудовала рабочие места сотрудников с помощью устройств Centerm F620 на базе Kaspersky Thin Client. Поставками решения в регионе занимается местная технологическая компания Aswant Solution. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Тонкие клиенты — это облегченный аналог обычных компьютеров. Они отличаются от ПК или ноутбуков лишь тем, что хранение информации и выполнение всех операций происходит не на самих девайсах, а на удаленном сервере. Для работы к устройству подключается клавиатура, мышь и камера. Kaspersky Thin Client представляет собой защищенную на уровне архитектуры операционную систему для тонких клиентов на базе микроядерной KasperskyOS.

«Развертывание устройств вместе с нашей ОС обеспечивает кибериммунную защиту рабочих станций. Это означает, что какие бы попытки ни предпринимали злоумышленники, мини-ПК продолжит выполнять только свои целевые функции и не позволит осуществлять вредоносные сценарии, — сказал Дмитрий Лукиян, руководитель отдела по развитию бизнеса KasperskyOS. — На зарубежных рынках наша ОС предустановлена на тонких клиентах от международного производителя Centerm, партнер в России — компания «Тонк». Решения востребованы в государственных и образовательных учреждениях, банках, ретейл-компаниях, особенно в организациях, где одним рабочим местом могут посменно пользоваться сразу несколько сотрудников, и когда важно, чтобы конфиденциальные данные не хранились на самом устройстве».

Внедрение тонких клиентов Centerm с ОС от «Лаборатории Касперского» позволило усилить безопасность Kulim Municipal Council, существенно улучшить пользовательский контроль, снизить вероятность несанкционированного доступа и других рисков, характерных для традиционных ПК. Кроме того, уменьшилась нагрузка на ИТ-специалистов, поскольку необходимость ручного вмешательства системных администраторов и сотрудников по ИБ свелась к минимуму. При этом организация сократила расходы на обслуживание техники примерно на 20%. В дальнейшем компания планирует расширить использование тонких клиентов, установить их в учебных и лабораторных помещениях.

«Мы планомерно внедряем тонкие клиенты на базе ОС «Лаборатории Касперского» в Малайзии и Индонезии. Это один из мировых лидеров в области кибербезопасности, и клиенты активно проявляют интерес к его защитным решениям, в частности к кибериммунным продуктам. На сегодняшний день в перечне заказчиков, выбравших мини-ПК с Kaspersky Thin Client, — три крупных университета (University Sultan Zainal Abidin, University Teknologi MARA, University Malaysia Perlis), три муниципалитета (Municipal Council of Klang, Municipal Council of Kangar и Municipal Council of Kulim), а также коммунальные компании, фармацевтические предприятия и частные школы. В дальнейшем мы будем внедрять тонкие клиенты в другие организации региона, например в банки, ретейл-компании. Кроме того, в планах начать поставки в Таиланде», — сказал Нор Асрул Мохд Нор, управляющий директор Aswant Distribution.

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