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Эффективность и безопасность работы транспортного комплекса Ульяновской области будет повышаться с помощью «ЭРА-ГЛОНАСС»

Опыт применения госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» в Ульяновской области для онлайн-мониторинга движения общественного транспорта и лесной техники будет распространяться на весь транспортный комплекс, включая коммунальную технику, перевозку бытовых отходов, а также гражданские авиабеспилотники. Соответствующее соглашение подписали губернатор Ульяновской области Алексей Русских и генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

«В Ульяновской области успешно реализован пилотный проект по оцифровке лесного фонда. Это помогло сократить незаконные рубки в 2,5 раза по сравнению с 2023 г.. Ведется оснащение лесозаготовительной, лесопожарной и другой техники аппаратурой спутниковой навигации, подключаемой к «ЭРА-ГЛОНАСС» для обязательной передачи во ФГИС Лесного комплекса. Программа позволяет в режиме реального времени видеть местонахождение техники, пресекать незаконную вырубку и быстрее реагировать на лесные пожары. Такой опыт нужно масштабировать и на другие сферы, где можно оснастить транспорт для мониторинга», — сказал глава региона Алексей Русских.

Алексей Райкевич добавил, что Ульяновская область активно использует данные от «ЭРА-ГЛОНАСС» для управления, повышения прозрачности работы и безопасности транспорта.

«Полторы тысячи транспортных средств, обеспечивающих работу общественного транспорта в Ульяновской области, подключены к «ЭРА-ГЛОНАСС». Рост этого показателя открывает все большему числу жителей региона возможность планировать свой маршрут, видеть точное время прибытия транспорта в популярных онлайн-сервисах, мобильных приложениях. Следующим шагом станет внедрение системы контроля пассажирских перевозок между регионами, – сказалт генеральный директор АО «ГЛОНАСС». – Также в Ульяновской области подключено свыше тысячи единиц лесной техники и автомобилей, перевозящих опасные грузы. Сервис обеспечивает соблюдение требований федерального законодательства, создает равные условия для законопослушных предпринимателей».

Сегодня на основе «ЭРА-ГЛОНАСС» создается единая система идентификации беспилотного транспорта. Решение позволяет, в частности, видеть в онлайн режиме и контролировать соблюдение маршрутов гражданских авиабеспилотников, которые могут использоваться для мониторинга инфраструктуры, лесов, обработки сельскохозяйственных земель, а также поиска и спасения людей.

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