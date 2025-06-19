Сбербанк предлагает создать цифровой шлюз для программы долгосрочных сбережений

Сбербанк считает целесообразным создание единой цифровой инфраструктуры для программы долгосрочных сбережений (ПДС). Такая платформа могла бы объединить ключевых участников рынка, государственные сервисы и цифровые решения, став технологической основой для дальнейшего развития ПДС, заявил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

По мнению Сбербанка, цифровая инфраструктура в формате единого шлюза способна обеспечить удобную и прозрачную интеграцию сервисов и участников системы ПДС — как государственных, так и частных. Для человека это может означать простую и понятную работу с накоплениями: оформление договора, пополнение, изменение условий, получение информации — все в одном окне, с авторизацией через «Госуслуги» и использованием электронной подписи.

Создание единой цифровой платформы также открывает возможности для быстрого запуска новых инициатив. В частности, вскоре в России должны появиться семейные программы долгосрочных сбережений, а также налоговые льготы для вовлечения работодателей в софинансирование ПДС для сотрудников.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка: «Сегодня система устроена так, что человеку приходится самому разбираться в тонкостях взаимодействия с разными фондами, площадками и документами. Мы предлагаем цифровой подход, в котором всё работает по логике “одного окна” — понятно, быстро и прозрачно. Такой шлюз позволит запускать новые решения — от целевых программ для семей до удобных сервисов для работодателей. Мы хотим, чтобы участие в ПДС стало не исключением, а нормой — простой частью повседневной финансовой жизни».

С 2024 г. у граждан появилась возможность перевести накопления из обязательного пенсионного страхования (ОПС) в программу ПДС — с возможностью наследования, налоговыми льготами и большей гибкостью. Однако текущая процедура перевода, как признают в Сбербанке, остается сложной и устаревшей.

«Сегодня чтобы перевести пенсионные накопления из ВЭБа в ПДС, человеку нужно лично прийти в отделение Социального фонда России, написать заявление от руки — в 2025 г., когда у нас есть биометрия, «Госуслуги» и полноценные экосистемы. Хочется не просто упростить процесс, а сделать так, чтобы и оформление ПДС и перевод накоплений были такими же привычными и надёжными действиями, как перевод с карты на карту», — сказал Руслан Вестеровский.

Сбербанк стал первым оператором ПДС в России в начале 2024 г., предложив оформление договоров как в цифровом виде, так и через отделения. С учетом накопленного опыта банк готов предложить свои решения в качестве пилотных, поддержать разработку модулей на «Госуслугах» и делиться наработками с другими участниками рынка.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка: «При этом мы понимаем важность сохранения традиционных каналов для людей, которым привычнее лично обращаться в отделения банков или в Социальный фонд России. Универсальность подхода предполагает не замену, а дополнение. Для кого-то проще сделать всё онлайн, а кто-то хочет поговорить с человеком, задать вопросы, разобраться. Мы уважаем и тот, и другой путь. Наша задача — дать выбор».