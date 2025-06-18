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«Теплоком» запускает бесплатное мобильное приложение для мониторинга тепловых счетчиков

Компания Теплоком представляет новое бесплатное мобильное приложение для оперативного мониторинга и анализа данных с приборов учета тепла и жидкостей: электромагнитного расходомера ПРЭМ и вычислителя количества теплоты ВКТ-9. Об этом CNews сообщили представители «Теплокома».

Приложение «Теплоком» — удобный инструмент для специалистов в сфере ЖКХ, энергетики и теплоснабжения, позволяющий мониторить и анализировать данные. Пользователи могут просматривать метрологические параметры, диагностические данные, текущие и архивные показания измерений, которые при необходимости можно экспортировать в формате PDF для дальнейшей обработки, что значительно упрощает процесс контроля и документирования показаний оборудования.

Для подключения к приборам учета предусмотрено два варианта: через Bluetooth или с использованием адаптера RS-232/USB. Беспроводное соединение по Bluetooth особенно актуально для считывания данных с приборов, установленных в труднодоступных местах. Максимальное расстояние передачи данных при отсутствии препятствий составляет 15-20 метров. При этом отпадает необходимость использования дополнительных устройств для считывания информации, что делает процесс получения информации более удобным и оперативным.

Важной особенностью приложения является интеграция с ФГИС «Аршин», что позволяет автоматизировать процесс планирования поверок и технического обслуживания оборудования. Синхронизация данных с государственной информационной системой облегчает работу инспекторов при проверке настроечных коэффициентов или даты поверки, а также сокращает время на скачивание архивных данных для специалистов.

Приложение «Теплоком» отличается простым и интуитивно понятным интерфейсом, что делает его доступным для широкого круга пользователей. Оно совместимо с большинством современных устройств на платформе Android и не требует специальных навыков для работы.

«Современные технологии должны не только упрощать работу, но и делать ее более эффективной. Наше новое приложение – это шаг к цифровизации отрасли, позволяющий специалистам получать данные с приборов учета в режиме реального времени, анализировать их и оперативно принимать решения», — сказал Антон Гольцов, менеджер по продукту компании «Теплоком».

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