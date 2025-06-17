В России выделят по 319 млн рублей на открытие новых центров промышленной робототехники

Минпромторг России профинансирует разработку и развитие технологических решений в промышленной робототехнике, внедрение роботизированных ячеек и комплексов на предприятиях, а также обучение сотрудников. Подать заявку на грантовый конкурс могут российские организации, юридические лица и индивидуальные предприниматели до шестого июля. Оператор конкурсного отбора — Университет Иннополис. Об этом CNews сообщили представители Университета Иннополис.

Участникам грантового конкурса необходимо разработать программу деятельности будущего Центра развития промышленной робототехники. Она должна включать план мероприятий, финансовый план, описания разрабатываемых робототехнических решений, а также перечень организаций-партнеров и обоснование ресурсного и кадрового обеспечения.

Среди требований к участникам — работа организации на протяжении не менее трех лет, больше 20 сотрудников в штате, наличие опыта в создании решений или оказании услуг в области промышленной робототехники, доступ к материально-техническим ресурсам для реализации программы центра. Также будут учтены квалификация специалистов центра и их научные публикации по соответствующей тематике, количество РИД и заключенных лицензионных договоров в области промышленной робототехники.

Победители конкурса получат до 217 млн руб. в 2025 г., до 71,8 млн руб. — в 2026 г., а в 2027 г. — до 30,5 млн руб. Размер гранта может быть увеличен. Протокол с победителями будет размещен на площадке «ЭТП Газпромбанк».

Искандер Бариев, директор Университета Иннополис: «Новые центры будут сфокусирован на развитии инфраструктуры для создания решений и услуг в промышленной робототехнике, включая разработку и внедрение технологий, аудит предприятий для оценки уровня роботизации, а также организацию мероприятий для повышения показателя плотности роботизации, в том числе образовательных программ. Первый грантовый конкурс на создание подобного центра мы провели в ноябре 2024 г. Тогда победителем стала пермская компания Promobot, которая получит от Минпромторга России не менее 183 млн руб. до конца 2026 г. Всего в отборе участвовали 11 организаций, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из Москвы, Башкортостана, Владимирской, Свердловской и Челябинской областей, Пермского края. Размер гранта в этом году увеличен почти вдвое с расчетом до 2027 г.».