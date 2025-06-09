«Т-Банк» запустил первый в России сервис выездного сбора биометрии

«Т-Банк» запустил первый в России сервис выездного сбора биометрии. Теперь пользователи смогут сдать ее в любом удобном для них месте, в удобное время — к ним приедет представитель «Т-Банка» — и сразу получить доступ ко всем сервисам и услугам, которые подтверждают и устанавливают личность с помощью биометрических данных. Выездной сервис разработан при поддержке Минцифры и ЦБТ в полном соответствии с действующим законодательством. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Сегодня в России с помощью биометрических данных можно получить несколько десятков сервисов и услуг, среди которых открытие банковского счета, обслуживание в МФЦ, заселение в гостиницу без паспорта, оплата с помощью биоэкваринга и многое другое.

Выездной сбор биометрии стал возможен благодаря специально разработанному внутри «Т-Банка» комплексному решению, которое объединило в себе необходимое программное и аппаратное обеспечение, банковские технологии и процессы обслуживания клиентов. Сбор осуществляется с помощью планшета на базе отечественной операционной системы «Аврора» и соответствует всем необходимым мерам защиты согласно федеральному закону № 572-ФЗ.

Чтобы воспользоваться сервисом выездного сбора биометрии, нужно оставить заявку на сайте или в мобильном приложении Т-Банка. После этого представитель приедет в удобное для пользователя место. Процесс сбора занимает от двух минут. Данные сразу загружаются в Единую биометрическую систему (ЕБС).

Михаил Булатов, руководитель Центра экосистемной идентификации «Т-Банка»: «По данным ВЦИОМ, применение биометрических технологий занимает первую строчку в рейтинге надежных способов подтверждения личности при использовании цифровых устройств. Биометрия становится неотъемлемой частью жизни наших клиентов, поэтому нам важно настроить процесс ее сбора в привычной манере «Т-Банка» — просто, быстро, в любом удобном для клиента месте. Но на рынке не оказалось готовых решений, поэтому мы разработали его внутри, силами команды «Т-Банка» в партнерстве с коллегами из Минцифры и ЦБТ, которые со своей стороны также нацелены на масштабирование и упрощение процессов вокруг биометрических данных».

Татьяна Скворцова, директор департамента развития технологий цифровой идентификации Министерства цифрового развития: «В соответствии с федеральным законом № 572-ФЗ вся биометрия собирается и хранится в централизованной государственной единой биометрической системе — ГИС ЕБС, которая законодательно закреплена как единственная система для хранения биометрических данных. С использованием биометрии уже доступен ряд услуг и коммерческих сервисов. Мы поддерживаем развитие технологий и сервисов, доступных с использованием биометрии, а также формирование удобного клиентского пути как для сдачи биометрии, так и для ее использования».

Евгений Семенов, заместитель генерального директора Центра биометрических технологий: «Сервис выездного сбора — важный шаг на пути к упрощению пользовательского опыта. До этого регистрация подтвержденной биометрии была возможна только в отделениях банков. Теперь же сдать ее можно на планшете в любом удобном для пользователя месте — в полном соответствии с требованиями законодательства. Уверен, что функция выездного сбора сделает процесс регистрации максимально комфортным, а также существенно снизит нагрузку на отделения банков».