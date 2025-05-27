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«1С-Рарус» создал новый электронный сервис для получения льготного детского питания в Новосибирской области

«1С-Рарус» совместно с Министерством цифрового развития и связи Новосибирской области внедрили социально ориентированный сервис, упрощающий получение льготного детского питания. Автоматизированная система ЛЛО интегрирована с ГИС «Карта жителя Новосибирской области». Граждане получают льготное детское питание по электронным рецептам, что значительно сократило количество обращений в медучреждения. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

«1С-Рарус» сотрудничает с Министерством цифрового развития и связи Новосибирской области с 2014 г. В учреждениях здравоохранения региона внедрена единая автоматизированная система льготного лекарственного обеспечения (АС «ЛЛО») на базе «1С:Предприятие 8».

АС «ЛЛО» в том числе содержит функционал для учета обеспечения населения льготным детским питанием, который был реализован «1С-Рарус» по заказу ГАУЗ НСО «Молочная кухня». В Новосибирской области более чем 10 тыс. граждан получают льготное детское питание.

В 2024 г. было принято решение о переводе льготного обеспечения детским питанием на безбумажный документооборот.

Команда «1С-Рарус» разработала социально ориентированный сервис, обеспечивающий электронное взаимодействие автоматизированной системы «Льготное лекарственное обеспечение» и ГИС «Карта жителя Новосибирской области». Карта жителя позволяет гражданину видеть индивидуальный набор доступных льгот на основании его цифрового профиля.

В результате проекта реализован следующий сценарий получения льготного детского питания:

Гражданин обращается в медицинскую организацию за рецептом на выдачу льготного питания.

Врач в АС «ЛЛО» выписывает гражданину рецепт с признаком «электронный».

В АС «ЛЛО» выполняется заверение электронного рецепта усиленной квалифицированной электронной подписью врача и ответственного лица со стороны медицинской организации. При необходимости врач может распечатать дубликат рецепта или направить его на электронную почту гражданина.

Если гражданин зарегистрирован в ГИС «Карта жителя НСО», то данные рецепта автоматически направляются в его личный кабинет с пометкой о том, что рецепт электронный.

Гражданин в пункте выдачи питания предъявляет QR-код, содержащий идентификатор рецепта. QR-коды доступны гражданину в личном кабинете ГИС «Карта жителя Новосибирской области». Показывать бумажный рецепт не требуется.

Гражданин получает питание и может отслеживать в личном кабинете ГИС «Карта жителя НСО» состояние текущих, будущих и ранее выданных электронных рецептов.

Специалисты «1С-Рарус» оказали методологическое содействие разработке на региональном уровне законодательных актов, принятие которых обеспечило возможность гражданам Новосибирской области получать льготное детское питание в пунктах выдачи без бумажного рецепта.

Сергей Цукарь, министр цифрового развития и связи Новосибирской области: «Бумажные рецепты терялись, забывались. Теперь такого нет. Услуга работает по аналогии получения товаров на маркетплейсах по qr-коду. Для детей второго и третьего года жизни нам удалось сократить частоту обращений за рецептами с ежемесячной до ежеквартальной. Это клиентоцентричный подход к потребностям мам, молодых родителей. Мы сделали для наших жителей удобный, современный сервис».

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