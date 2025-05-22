На МСП.РФ стартовал курс по управлению технологическим стартапом для студентов и аспирантов

Корпорация МСП совместно с Минобрнауки России и Агентством стратегических инициатив (АСИ) разработали специальный курс на цифровой платформе МСП.РФ для студентов и аспирантов вузов по управлению технологическим стартапом. Он позволит участникам платформы университетского технологического предпринимательства федерального проекта «Технологии» получить прикладные знания, необходимые для запуска и ведения бизнеса в сфере высоких технологий. Об этом CNews сообщили представители Корпорации МСП.

Полученные знания также помогут участникам побороться за победу в конкурсе «Студенческий стартап», оператором которого выступает Фонд содействия инновациям. В 2025 году победителями конкурса смогут стать 2,5 тыс. человек, которые получат гранты в размере одного млн руб. Заявки на конкурс принимаются до второго июня.

«Курс по управлению технологическим стартапом — еще один важный шаг по формированию инфраструктуры для развития техпреда в стране и развитию предпринимательских компетенций у студентов и аспирантов. Цифровые решения позволяют расширить пул участников платформы университетского технологического предпринимательства, увеличить охват федпроекта и вовлеченность молодежи в бизнес-среду. Полученные в рамках курса знания помогут слушателям в организации собственного технологического бизнеса», — сказала заместитель министра науки и высшего образования России Ольга Петрова.

«Цифровая инфраструктура МСП.РФ позволяет реализовывать и пилотировать различные федеральные и региональные программы. Так, уже три года все российские субъекты при помощи МСП.РФ предоставляют региональные меры поддержки бизнеса в режиме онлайн. Для Минтруда на платформе мы проводим тестирование в рамках получения соцконтракта, которое на сегодняшний день прошли уже более 170 тыс. человек. Интерфейс МСП.РФ также позволяет проводить верифицикацию пользователей для участия в различных федеральных проектах, которые проводит АСИ и другие партнеры», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он также добавил, что курс призван поддержать инициативы начинающих предпринимателей по созданию и внедрению новых для российского рынка технологий и продуктов, которые внесут вклад в укрепление технологического суверенитета страны.

«Развитие технологического предпринимательства сегодня — это не просто элемент стратегической повестки, а основа для достижения технологического суверенитета России. Молодежь становится ключевым драйвером этих изменений, предлагая смелые идеи и трансформируя их в реальные проекты. Совместно с Корпорацией МСП и Минобрнауки России мы создаем инфраструктуру, которая позволяет студентам и аспирантам максимально эффективно включаться в экосистему поддержки стартапов. Так, одним из направлений новой стратегии АСИ стало развитие молодежного технологического предпринимательства в рамках Национальной кадровой инициативы», — сказала Светлана Чуппшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив.

В рамках курса «Управление технологическим стартапом» участники получат комплексные знания по правовым основам бизнеса, управлению персоналом, маркетингу, попробуют себя в разработке продукта и бизнес-моделировании, узнают, как оценивать рынок и потребительские предпочтения. Новый курс представлен в формате видеолекций, практических заданий и кейсов, а также тестов для самоконтроля. Среди спикеров курса ведущие юристы, руководители финансовых и консалтинговых компаний, эксперты по бухучету, основатели стартапов, CEO и hr-руководители, директора по маркетингу, основатели digital-агентств.