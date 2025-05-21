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Степан Коваленко: В ОЭЗ «Технополис Москва» освоили реверсивный инжиниринг

Производитель металлорежущих инструментов из особой экономической зоны «Технополис Москва» освоил технологию реверсивного инжиниринга. Специалистам предприятиям удалось заменить зарубежную технологию, которая ранее использовалась в России. Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Степан Коваленко.

«Флагманом столичной промышленности является ОЭЗ Москвы, где сосредоточено свыше 220 высокотехнологичных предприятий. Меры городской поддержки в виде налоговых льгот, предоставляемые резидентам, позволяют им не только выпускать востребованную инновационную продукцию, но и внедрять решения, направленные на снижение зависимости от импорта. Так, предприятие, которое специализируется на выпуске изделий для металлообработки, освоило процесс реверсивного инжиниринга. Компания успешно заменила зарубежную технологию, которая ранее использовалась одним из крупнейших предприятий автомобильной промышленности. Объем инвестиций в проект составил около 250 млн руб.», — сказал Степан Коваленко.

По словам генерального директора компании «Микробор» Михаила Дьякова, освоение реверс-инжиниринга позволяет лучше понять технологические решения иностранных предприятий, адаптировать их лучшие практики и создавать свои собственные технологии, направленные на замещение импортной продукции.

Производственные мощности предприятия «Микробор», являющегося резидентом ОЭЗ Москвы с 2019 г., расположены на площадке «Печатники». Современное оборудование для производства металлорежущего инструмента из твердого сплава и сверхтвердых материалов позволяет выпускать 220 тысяч единиц пластин ежемесячно. Компания на базе собственного научно-технического центра занимается разработкой НИОКР, новых технологий, которые уже применяются при производстве продукции. Изделия резидента включены в реестр промышленной продукции Минпромторга России.

Как сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев, за все время деятельности в ОЭЗ Москвы компания произвела продукции на сумму свыше 770 млн руб. Сегодня изделия резидента используют свыше 600 российских промышленных компаний, поставки также осуществляются в Белоруссию и Казахстан.

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