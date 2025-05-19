CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Законодательство Цифровизация ИТ в госсекторе
|

В I квартале 2025 года госкомпании закупили у МСП товаров и услуг на 1,8 трлн рублей

Объем закупок госкомпаний по 223-ФЗ у малого и среднего бизнеса в I квартале 2025 г/ превысил 1,8 трлн рублей. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников по итогам правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, которое провел Председатель Правительства России Михаил Мишустин в инновационном кластере «Ломоносов» на Воробьевых горах.

«В прошлом году объем закупок крупнейших заказчиков с госучастием у малого и среднего бизнеса вырос более чем на 20% и превысил 9,6 трлн руб. Положительная динамика сохраняется и в этом году. За первый квартал заключено договоров на 1,8 трлн, это на 14% больше, чем было год назад. Для компаний с госучастием — это уже не столько выполнение квот, сколько работа с МСП как равноправными партнерами. Например, в производственном секторе доля закупок у малых и средних предприятий выросла до 46%. Поставщиками уже стала примерно треть таких компаний», — сказал Максим Решетников.

О необходимости продолжения работы по совершенствованию квоты закупок инновационной, высокотехнологичной продукции говорилось накануне в ходе Совета директоров Корпорации МСП под председательством министра. По итогам было принято решение по расширению участия малых технологических компаний (МТК) в программах «выращивания» с последующим заключением «офсетных договоров».

«В I квартале 2025 г. с МТК было заключено 2,188 тыс. договоров на общую сумму более 32 млрд руб. Наиболее востребованной заказчиками номенклатурой у МТК стали программные продукты, компьютерное оборудование, готовые металлические изделия и услуги в области архитектуры. Расширение доступа МТК к закупкам крупнейших госкомпаний, в том числе через программы «выращивания», обеспечит качественное развитие сегмента МСП, который сможет инвестировать в расширение и модернизацию собственных производств при выполнении гарантированных долгосрочных заказов», – сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Наибольший объем договоров госкомпаний по 223-ФЗ с МСП в I квартале 2025 г. был заключен в сфере обрабатывающих производств (680,9 млрд руб.), строительства (440,9 млрд), научной, инженерно-технической и профессиональной деятельности (98,4 млрд), услуг в области информации и связи (88,3 млрд), а также услуг транспорта и складского хозяйства (64,4 млрд руб.).

Лидерами по объему закупок у субъектов МСП среди регионов стали Москва (511,8 млрд рублей), Республика Татарстан (172,5 млрд рублей), Санкт-Петербург (170,6 млрд рублей), Московская область (101,9 млрд рублей) и Свердловская область (67,7 млрд рублей).

Корпорация МСП и региональные органы власти проводят мониторинг соблюдения крупнейшими госзаказчиками 25%-ой квоты на закупку продукции у МСП.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Артур Усманов, директор ЦИТ Тюменской области: Сегодня одной из основных угроз являются хактивисты

Российский дизайн-центр на три года просрочил разработку аналога американской микросхемы. Штраф почти сравнялся с суммой госконтракта

Иван Кривошапкин, РЦИТ Якутии: В ближайшем будущем стоит ожидать полного импортозамещения оставшихся зарубежных продуктов

Начался военный суд над топ-менеджерами ИТ-компаний из-за хищения десятков миллионов на ПО для ФСО России

Как работают цифровые инструменты в госсекторе: опыт Липецкой области

Роботы-доставщики станут полноправными участниками дорожного движения и получат номера

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия

Как раздать интернет на даче: лучшие роутеры с SIM-картой

Усиливают ли тревожность приложения для контроля личных финансов

Показать еще

Наука

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Где хранить пароли, чтобы их не украли?
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Глава Минцифры на CNews FORUM — о новых сроках импортозамещения на...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153