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«ТЭК-Торг» интегрировал в свой маркетплейс позиции крупнейшего поставщика инструмента и техники «Бигам»

«ТЭК-Торг» интегрировал в свой маркетплейс позиции поставщика инструмента и техники «Бигам». Об этом CNews сообщили представители «ТЭК-Торг».

Для государственных органов и компаний, попадающих под требования 44-ФЗ и 223-ФЗ, к закупке теперь доступно более 50 тыс. позиций электроинструмента и техники из позиций партнера. Интеграция номенклатуры компании «Бигам», позволяет федеральным и корпоративным заказчикам закупать оборудование по рыночным ценам, не дожидаясь завершения сбора предложений. Опция доступна только в маркетплейсе ЭТП «ТЭК-Торг» и недоступна в прочих секциях.

Федеральный поставщик инструмента и техники «Бигам» стал второй площадкой, интегрировавшей свои позиции в агрегатор «ТЭК-Торга» (первой площадкой, проработавшей интеграцию с «ТЭК-Торгом», стал маркетплейс для стройки «Рывок»). Все 50 тыс. товаров доступны к приобретению через федеральную ЭТП с доставкой по всей России. Окончательная цена с базисом поставки в зависимости от региона видна пользователю ЭТП и является офертой.

Максим Леонтьев, директор по электронной коммерции АО «ТЭК-Торг»: «Сегодня маркетплейс «ТЭК-Торга» насчитывает более 300 тыс. позиций товаров широкого потребления, которые видны в интерфейсе ЭТП всем заказчикам, руководствующихся в области снабжения 44-ФЗ и 223-ФЗ. Отмечу, что такое «попадание на полку» к федеральным заказчикам не требует ни от производителя, ни от маркетплейса существенных затрат. Интеграция систем происходит автоматически, обновляются данные также автоматом. На сегодня пути короче попасть в поле зрения крупнейших заказчиков в стране, пожалуй, просто не существует».

Максим Косушкин, заместитель генерального директора по корпоративным продажам компании «Бигам»: «Мы рады сотрудничеству с «ТЭК-Торг» и надеемся, что оно будет успешным и продуктивным! На маркетплейсе «ТЭК-Торг» представлен широкий ассортимент наших товаров: электроинструмент, ручной инструмент, сезонная техника, оборудование для отопления и водоснабжения, а также сопутствующие товары. Уверен, что интеграция с маркетплейсом «ТЭК-Торг» сделает закупки еще удобнее для корпоративных и государственных заказчиков, а наш ассортимент поможет в реализации их проектов».

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