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СУБД Jatoba и zVirt: синергия технологий в 31 проекте за 2024 год

Компании «Газинформсервис» и Orion soft подвели итоги успешного технологического партнерства в 2024 г. За полгода работы — с июля по декабрь 2024 г. — в 31 проекте для крупных государственных и коммерческих организаций стартовала интеграция платформы виртуализации zVirt редакции zVirt Max с внедренной в нее СУБД Jatoba. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис».

Среди заказчиков, выбравших zVirt Max с включенной в ее состав СУБД Jatoba в 2024 г.:

Государственный сектор: Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральная служба государственной статистики, Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта, ФГБУ «Управление служебными зданиями» при Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство информационного развития и связи Пермского края, Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области, ГКУ Краснодарского края «Центр организации дорожного движения», ОГКУЗ ОТ «Медицинский информационно-аналитический центр» Белгородской области и другие.

Финансовый сектор: ряд крупных банков.

Научно-исследовательские организации: АО «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения», Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова Минздрава России, Уральский государственный медицинский университет Минздрава России.

Промышленность: Саратовский нефтеперерабатывающий завод, «ЕвроХим Северо-Запад-2», Нижнекамскнефтехим, Сибирская угольная энергетическая компания.

Атомная отрасль: ряд предприятий.

ИT-сектор: ICL Системные Технологии, «Центр информационных технологий Новосибирской области», ООО «Интеллектуальные технологии».

Телекоммуникации: Московская городская телефонная сеть.

«В указанных проектах необходимо соблюдение Федерального закона номер 187 "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации" от 26 июля 2017 года. В таких системах нет места компромиссным технологическим решениям. Мы ценим, что нашими коллегами в компании "Орион" из ряда отечественных продуктов была выбрана "Ятоба", которая фактически стала синонимом безопасной СУБД общего назначения. Мы открыты для новых партнёров!», — сказал Алексей Белей, директор по продажам СУБД Jatoba.

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