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Многодетные семьи теперь могут оформить региональную выплату на погашение ипотеки на «Госуслугах»

Две выплаты на погашение ипотеки многодетным семьям – один сервис на «Госуслугах». Теперь федеральную и региональную меру поддержки можно получить, подав одно заявление. При желании можно оформить и каждую выплату по отдельности. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Какие выплаты на погашение ипотеки можно оформить: 450 тыс. руб. – федеральная. Положена семьям, в которых третий и последующие дети родились или родятся с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2030 г.; до 550 тыс. руб. – региональная, действует в 13 регионах страны. Выплачивается после назначения федеральной по локальным нормативным актам

Где есть региональная выплата: Амурская область, Владимирская область, Еврейская автономная область, Камчатский край, Магаданская область, Пензенская область, Приморский край, Сахалинская область, Севастополь, Смоленская область, Тульская область, Хабаровский край, Чукотский автономный округ.

Средний срок рассмотрения заявления — до 10 рабочих дней. При положительном решении АО «Дом.рф» перечислит в банк деньги в счет погашения ипотечного кредита. Если задолженность меньше суммы выплаты, сначала погашается основной долг, а остальное идет на оплату процентов.

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