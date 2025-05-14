CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

Свыше 1 тысячи ОКН доступно для инвесторов на платформе наследие.дом.рф

Число объектов культурного наследия (ОКН), размещенных на платформе наследие.дом.рф, превысило 1 тыс. Общая площадь исторических объектов федерального, регионального и муниципального значения — свыше 1 млн кв. метров.

С 2024 года ДОМ.РФ выступает оператором президентской программы по восстановлению и сохранению ОКН, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Для привлечения инвесторов к сохранению культурного наследия госкомпания при поддержке Минкультуры России разработала и запустила цифровую платформу наследие.дом.рф.

«ДОМ.РФ комплексно подходит к задаче восстановления объектов культурного наследия и их интеграции в городскую среду, уделяя большое внимание работе с инвесторами и выстраивая для них удобную технологичную платформу «Наследие». Мы понимаем, что одним из ключевых инструментов для повышения интереса и мотивации инвесторов к работе с ОКН сегодня остается льготная ставка кредитования. Уже пять кредитных организаций, включая Банк ДОМ.РФ, сегодня готовы предоставлять кредиты на таких условиях», — отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

По оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, комплексные меры по итогам восстановления и вовлечения в оборот 1 тыс. ОКН позволят создать более 53 тыс. рабочих мест, а размер дополнительных налогов и страховых взносов может превысить 19 млрд рублей ежегодно.

«Платформа наследие.дом.рф — уникальный проект, который благодаря новейшим цифровым технологиям объединил в себе решение государственных, социальных и бизнес-задач. С момента запуска через нее подано свыше 200 заявок на восстановление объектов ОКН. Это означает, что платформа стала действительно востребованным и эффективным инструментом в работе инвесторов, связующим звеном между властями и социально ответственным бизнесом, готовым к реализации культурно-исторических проектов», — рассказал управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

На сегодняшний день в каталоге ОКН на платформе собрано 1009 объектов из 72 регионов. Топ субъектов по количеству размещенных на портале памятников культуры возглавляет Пермский край (55 объектов). Далее в списке Ярославская (46), Новгородская (46), Вологодская (45) и Костромская (45) области.

Кроме каталога объектов на наследие.дом.рф также действует реестр специализированных подрядных организаций, работающих с ОКН. Сейчас в списке их свыше 390. Все подрядчики, размещенные в реестре, прошли необходимые проверки и имеют лицензию Министерства культуры России на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия. Помимо реквизитов и контактной информации на платформе представлены данные о видах работ, которые выполняют подрядчики, собраны примеры восстановленных объектов, указаны регионы, в которых компании ведут деятельность.

Рекламаerid:erid: 2W5zFJcuCGYРекламодатель: АО «ДОМ.РФ»ИНН/ОГРН: 7729355614 / 1027700262270Сайт: www.domrf.ru

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как работают цифровые инструменты в госсекторе: опыт Липецкой области

CNews приглашает принять участие в секции «Импортозамещение» в рамках «CNews Forum Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» 24 июня

Иван Кривошапкин, РЦИТ Якутии: В ближайшем будущем стоит ожидать полного импортозамещения оставшихся зарубежных продуктов

Глава Национального центра развития ИИ переквалифицировался в эксперты

Артур Усманов, директор ЦИТ Тюменской области: Сегодня одной из основных угроз являются хактивисты

США хотят встраивать геотрекинг во все ИИ-процессоры для их удаленного отключения

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор электронной книги DIGMA A8: ничего лишнего

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Можно ли верить датчикам в носимых устройствах: как на самом деле измеряются показатели здоровья

Показать еще

Наука

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Где хранить пароли, чтобы их не украли?
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Глава Минцифры на CNews FORUM — о новых сроках импортозамещения на...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153