Корпорация «Элар» завершила работы по модернизации функционала ГИС «Электронный архив» Челябинской области

В рамках проекта были проведены работы по интеграции платежной системы «ЮKасса» в Автоматизированную информационную систему Государственного архива Челябинской области (АИС ОГАЧО). Этот шаг направлен на повышение удобства и эффективности процесса оплаты услуг, предоставляемых архивом. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

В ходе работ были проведены разработка и модернизация специального программного обеспечения, настройка и пусконаладочные работы. Интеграция нового платежного сервиса позволит пользователям осуществлять онлайн-оплату за архивные справки, копии документов и другие услуги без необходимости личного посещения архива.

Внедрение данной системы соответствует современным требованиям к автоматизации государственных услуг и обеспечивает высокую производительность и отказоустойчивость платежной инфраструктуры. Это решение не только упрощает взаимодействие с архивом, но и способствует более эффективному управлению ресурсами, что является важным шагом в цифровизации государственных учреждений.

Корпорация «Элар» развивает комплекс импортонезависимых решений и программных платформ, направленных на защиту, хранение и управление информацией. Как разработчик отечественного ПО, компания уже много лет успешно специализируется на автоматизации архивной деятельности. Так, «Элар-Архив» — это система, которая уже используется многими государственными и муниципальными архивами России. В свою очередь, ЕСМ платформа «Элар Контекст» является инструментом для цифровизации государственного сектора и создания электронных архивов.