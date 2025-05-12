«Т1»: госсектор берет курс на ИИ

ИИ перестает быть экспериментом — он становится рабочим инструментом в госсекторе. В условиях увеличения объема запросов от граждан и роста документооборота в структурах госсектора технологии помогают автоматизировать рутинные операции и повысить качество предоставления государственных услуг. Как это уже работает на практике и в каких направлениях деятельности может применяться рассказал Игорь Немов, советник руководителя направления «Т1 ИИ» (входит в ИТ-холдинг «Т1»). Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Особое внимание эксперт уделил тому, как ИИ может помогать сотрудникам администраций в повседневной работе. Например, решения, которые автоматически обрабатывают обращения от граждан, распределяют документы между сотрудниками, готовят черновики ответов и формируют отчеты. Такие инструменты с применением ИИ позволяют экономить время и снижать нагрузку специалистов.

Еще одна возможность применить ИИ в работе структур – применение системы интеллектуального анализа документов (ИАД). Она автоматически проверяет пакеты документов — например, при проведении закупок или разработке нормативных актов — и сопоставляет их с действующим законодательством. В ряде кейсов ИАД снижает нагрузку со специалистов до 40%.

«Муниципалитеты сталкиваются с теми же вызовами и сложностями, что и крупный бизнес — перегрузка рутинной деятельностью, нехватка аналитических ресурсов, необходимость более оперативно реагировать на запросы. При этом возможности для массового найма или перестройки процессов часто ограничены. Мы показываем, как встроить ИИ в работу без глобальных реформ — через понятные, точечные сценарии: автоматизацию ответов на запросы, работу с обращениями граждан, подготовку отчетов. Речь не идет про замену людей на роботов, искусственный интеллект выступает в роли помощника», — отметил Игорь Немов, советник руководителя «Т1 ИИ».

Применение ИИ в госсекторе не только автоматизирует работу госслужащих, но и повышает прозрачность, увеличивает скорость принятия решений и организует качественную обратную связь для граждан. Эксперт отметил, что эффективное внедрение технологий требует грамотного выбора решений, адаптации под процессы, а для конечного пользователя — это в итоге простота и удобство.