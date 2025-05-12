CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

На портале госуслуг Подмосковья оцифрована услуга для пользователей недр

В Московской области появилась новая онлайн-услуга по согласованию нормативов потерь полезных ископаемых. Она предназначена для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые имеют лицензию на пользование недрами. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Перевод услуги в электронный вид упростит процесс согласования необходимого документа для пользователей недр. Если ранее предпринимателям необходимо было обращаться в ведомство лично, то теперь достаточно подать онлайн-заявление через региональный портал. Портал госуслуг Подмосковья предлагает множество сервисов на все случаи жизни. Так, на данный момент на портале доступно порядка 400 услуг в электронном виде, в том числе свыше 170 – для бизнеса», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Нормативные потери при добыче полезных ископаемых – это фактические потери в пределах установленных нормативов. Их рассчитывают при проектировании горных работ и утверждают в составе проектной документации.

Услуга «Согласование нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых» доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» – «Экология и природопользование» – «Окружающая среда». Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале, заполнить электронную форму и приложить ряд документов. Среди них, например, план развития горных работ по месторождению или горноотводный акт к лицензии на право пользования недрами.

После этого ведомство получит заявление и рассмотрит его в течение 15 рабочих дней. В случае положительного решения распоряжение о согласовании нормативов потерь общераспространенных полезных ископаемых, превышающих по величине утвержденные нормативы, поступит в личный кабинет.

Услуга предоставляется бесплатно.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российские ИТ-лидеры расскажут о цифровизации торговли на CNews FORUM Кейсы 2025

Финансовая разведка России закупает на сотни миллионов СУБД Postgres Pro и СХД под нее

Силовики назвали пять главных схем кражи аккаунтов на «Госуслугах»

«Яндекс Такси», «Ситимобил», СБП предупредили москвичей о сбоях в работе из-за проблем со связью

Сенаторы США собрались запретить Трампу и его семье зарабатывать на криптовалютах

Японская компания требует миллиард с лишним у российского производителя спецсредств связи для Минобороны

Конференции

Рынок IBP-систем 2025

Цифровизация агропромышленного комплекса 2025

Строительные технологии будущего 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Можно ли верить датчикам в носимых устройствах: как на самом деле измеряются показатели здоровья

Лучшие колонки для отдыха на природе в 2025 году: выбор ZOOM

Что делать, если в смартфоне постоянно не хватает памяти: пошаговая инструкция

Показать еще

Наука

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Где хранить пароли, чтобы их не украли?
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Глава Минцифры на CNews FORUM — о новых сроках импортозамещения на...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153