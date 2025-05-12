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Фонд ОМС Кемеровской области-Кузбасса модернизировал электронный документооборот с Directum RX

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Кемеровской области-Кузбасса завершил переход на российскую платформу Directum RX. Целью проекта была миграция на полностью импортонезависимое ПО и модернизация электронного документооборота. Об этом CNews сообщили представители Directum.

ТФОМС уже более 10 лет использует решения Directum для автоматизации документооборота. Переход на новую версию системы был обусловлен требованиями импортозамещения и необходимостью разграничения доступа для работы с конфиденциальными документами.

Основная задача проекта — комплексная адаптация бизнес-процессов к возможностям новой платформы.

Специалисты перенесли и настроили ключевые маршруты обработки документов: согласование исходящих документов, нормативно-правовых актов; изменение Тарифного соглашения в системе обязательного медицинского страхования; размещение временно свободных средств; разработка Территориальной программы ОМС Кемеровской области-Кузбасса; формирование и подписание первичных учетных документов.

Второй по объему этап работ — перенос данных. Для этого была выбрана программа «Утилита импорта», которая переносит данные из предварительно сформированной excel-таблицы в систему Directum RX, используя для этого сервис интеграции.

В рамках проекта реализованы дополнительные меры информационной безопасности. В системе настроили механизм шифрования и разграничения доступа для работы с конфиденциальными документами. Решения обеспечивают защиту данных даже при потенциальном несанкционированном доступе к файловому хранилищу.

Модернизацию провели при технической поддержке сертифицированного партнера Directum, компании ГК «СибПроектом».

Сейчас в ТФОМС приступили к следующему этапу цифровизации — внедрению «Системы менеджмента качества» на базе платформы Directum RX. Это решение поможет стандартизировать внутренние процессы и повысить уровень предоставляемых услуг.

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