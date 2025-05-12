Более полутора тысяч обращений о законности размещения объектов недвижимости обработал чат-бот «Самострой.net» в I квартале

С января по март 2025 г. виртуальный помощник Госинспекции по недвижимости предоставил гражданам 1,521 тыс. ответов в Telegram по вопросам размещения объектов с признаками самостроя. Об этом сообщил начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

Чат-бот «Самострой.net» был запущен Госинспекцией по недвижимости совместно с Департаментом информационных технологий города Москвы в августе 2021 . Он позволяет в удобном формате узнать, законно ли расположен объект капитального строительства на том или ином земельном участке, а также о правомерности начала строительных работ.

«В первые три месяца текущего года наш автоматизированный Telegram-помощник обработал 1,521 тыс. запросов от горожан по вопросу правомерности расположения зданий, строений и сооружений в различных административных округах столицы. Больше всего обращений поступило в чат-бот от жителей ЦАО, ЮВАО и ВАО. В трети случаев признаки нарушений были подтверждены», — сказал Иван Бобров.

Чтобы проверить, является ли постройка самовольной, необходимо ввести @SamostroyMosBot в поисковой строке мессенджера Telegram либо перейти по ссылке. Виртуальный инспектор попросит указать кадастровый номер земельного участка или объекта, который можно уточнить онлайн на публичной кадастровой карте Росреестра.