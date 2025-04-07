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Делаем науку в России: ускорение цифровой трансформации (экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ)

Набирающая темпы цифровая трансформация — один из ключевых трендов развития современной науки. Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ в рамках проекта «Делаем науку в России» анализирует обеспеченность вузов и научных организаций цифровой инфраструктурой, практики использования цифровых решений и потенциал создания и внедрения отечественного ПО и систем искусственного интеллекта (ИИ) для исследовательских задач. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Эмпирической базой для анализа послужили результаты опроса руководителей или их заместителей по научной деятельности университетов и научных организаций (N=719, октябрь–ноябрь 2024 г.), проведенного в рамках проекта «Делаем науку в России», продолжающего исследование Doing Science (2017 и 2022 гг.). Респондентам было предложено оценить по пятибалльной шкале уровень развития цифровой инфраструктуры и применения в их организациях цифровых решений и практик, а также востребованность и значимость актуальных мер научно-технической политики в сфере цифровой трансформации.

Главные выводы

Респонденты оценили текущее развитие цифровой инфраструктуры науки в своих организациях в среднем как умеренное (на 3,14 балла из пяти) и ожидают в ближайшие три года улучшения ситуации (3,58). Несмотря на уход с российского рынка крупнейших международных агрегаторов научно-технической информации, была отмечена достаточно высокая доступность зарубежных баз данных научных публикаций и патентов и перспективы их использования в будущем (3,78 и четыре балла соответственно).

Опрошенные вполне удовлетворены возможностью использования отечественных баз исследовательских датасетов и научных коллекций (3,43), но сообщают о нехватке зарубежных (2,83) (особенно остро ее ощущают разработчики биологических и химических технологий для сельского хозяйства, микроэлектроники и фотоники); в течение трех лет большинство организаций рассчитывают на улучшение ситуации (3,2). Пока не все в должной мере обеспечены специализированным научным ПО российской разработки (2,72), активно внедрять его в ближайшие годы планируют многие (3,38).

Большинство организаций высоко оценивают текущую работу своих библиотек (наполненность фондов, сервисы поиска и др.) (3,7). Наиболее позитивные изменения в ближайшие три года ожидают вузы (4,5), тогда как бюджетные и коммерческие научные организации более сдержанны в своих оценках (3,6 и 3,45 соответственно).

Меры поддержки цифровой трансформации науки характеризуются широким потенциальным охватом и высокими показателями успешности использования: в среднем они были доступны для 94,2% участников опроса, причем для 96,7% их применивших этот опыт был позитивным. Наиболее востребованной мерой среди организаций разного типа остается ЕГИСУ НИОКТРЕдиная государственная информационная система учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (64,6% опрошенных ее использовали). Домен «Наука и инновации» на базе единой цифровой платформы «ГосТех» только набирает популярность: его сервисами воспользовались 28,2% опрошенных организаций (значимость для своей деятельности оценили на 66 баллов из 100 возможных).

Вузы и научные учреждения особенно высоко (на 83 и 80 баллов соответственно) оценили вторую по востребованности меру — организацию централизованной (национальной) и консорциумной подписки на базы данных научного цитирования, позволяющую сохранить доступ к научной и научно-технической информации.

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