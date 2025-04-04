В России разрабатывают платформу типовых ИИ-решений для внедрения в региональное управление

В рамках нацпроекта «Экономика данных» в России разрабатывают универсальные типовые решенияна основе технологий искусственного интеллекта для системного внедрения в региональное управление. Прототипом таких решений станут уже существующие успешные региональные практики, которые будут размещены на платформе «Цифровой регион». Об этом накануне договорились на заседании комиссии Госсовета по направлению «Экономика данных» при участии заместителя председателя Правительства – главы аппарата Правительства Дмитрия Григоренко.

«У нас есть примеры внедрения ИИ в отдельных регионах. Благодаря этим технологиям повышается эффективность в различных сферах: здравоохранение, коммунальное хозяйство, оказание госуслуг. Искусственный интеллект берет на себя рутинные задачи, разгружая сотрудников и повышая эффективность общей работы. Мы ставим перед собой задачу лучшие из этих решений доработать до типовых для внедрения на территории уже всей страны. При этом каждое из них сможет решать комплекс задач: процессных, отраслевых и иных», – сказал заместитель председателя Правительства – руководитель аппарата Правительства Дмитрий Григоренко.

Например, будет разработано универсальное решение для дистанционного мониторинга хозяйственной деятельности. Универсальное решение можно будет использовать сразу в нескольких сценариях: обнаружение, распознавание и детектирование незаконных объектов; контроль нормативного состояния объектов и негативные последствия.

Регионы, которые уже добились результатов во внедрении ИИ, будут делиться опытом и компетенциями с теми субъектами России, где будут внедряться типовые решения.

Одним из регионов-лидеров является Московская область. Сейчас здесь внедряют еще один новый сервис – «ВсеСети», который создан на базе регионального портала госуслуг. Он позволяет значительно упростить процедуру согласования документов.

«Цель, на которую ориентируют нас Президент и Правительство - строить школы, детсады, инфраструктурные объекты, дороги, электрические и газовые сети максимально быстро. И одно из узких мест здесь - большое количество согласований с разными ресурсными организациями. Наш проект «ВсеСети» предполагает одновременное электронное уведомление всех смежников. Сейчас на это уходит 12 месяцев, а при цифровом взаимодействии будем тратить максимум 14 дней», – сказал губернатор Московской области, председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Экономика данных» Андрей Воробьев.

Другой пример – Сахалинская область, где ИИ-решения уже применяются во многих отраслях региона, в том числе и в экологических задачах. Регулярно беспилотные летательные аппараты собирают фото и видео данные на площади свыше 400 кв. км. ИИ-ассистент позволяет распознать даже совсем небольшие «стихийные свалки». В год таких незаконных объектов с отходами, которые создают люди, ИИ-ассистент обнаруживает порядка 2-3 тыс. А благодаря тому, что местные власти оперативно их ликвидируют, то жалоб от местных жителей на замусоренные леса и обочины дорог почти не осталось. Готовят ко внедрению – решение с ИИ для мониторинга незаконной вырубки леса и для управления углеродным балансом в регионе.

Одно из важных направлений – медицина. Так, в Калужской области внедрили систему поддержки принятия врачебных решений и интегрировались с платформой МосмедИИ (анализ лучевых исследований). С момента запуска работы сервиса для анализа на платформу направлено свыше 3 тыс. и порядка 500 исследований рентгенографии и флюорографии органов грудной клетки, свыше 2 тыс. КТ органов грудной клетки и около 300 КТ головного мозга. Важно отметить, что врачи при этом также анализируют все снимки, а «мнение» ИИ становится для них дополнительным.