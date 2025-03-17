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Сервис отслеживания общественного транспорта появился в приложении «Добродел»

Теперь получить информацию об остановках, расписании, маршрутах и передвижении общественного транспорта можно в приложении «Добродел». Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Пользователи приложения могут в реальном времени узнать, где едет нужный автобус. Кроме того, если маршрут добавить в избранное, то будут приходить push-уведомления о задержках или сходе автобуса. Этот сервис поможет сделать поездки по Подмосковью более комфортными, позволит быстро узнавать об изменениях в расписании и планировать свое время», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

Чтобы воспользоваться сервисом, надо открыть приложение «Добродел», перейти в раздел «Услуги» и выбрать категорию «Общественный транспорт». Опция доступна для авторизованных пользователей. Если в настройках разрешить приложению использовать геопозицию, то сервис определит местоположение и покажет на карте, какие автобусы находятся рядом. Если нажать на значок с номером автобуса, то можно отследить его движение от начальной до конечной точки. Кроме того, в поисковой строке можно набрать номер автобуса, и приложение покажет линию маршрута на карте. Также можно выбрать интересующую остановку и посмотреть, информацию об автобусах, которые через нее проходят и их расписание.

«Возможность планировать маршрут и время в пути – это одна из составляющих комфортных перевозок, и мы стремимся сделать поездки наших пассажиров еще удобнее. Благодаря новому сервису, который объединяет более 1900 маршрутов общественного транспорта Подмосковья, можно получить всю нужную информацию сразу о любом автобусе – его остановках, расписании и местоположении», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Чтобы добавить маршрут в избранное, следует выбрать остановку или транспортное средство. Далее на всплывающей панели необходимо нажать «В избранное». Раздел позволяет в любое удобное время проверить, где находится нужный автобус, а также узнать о сходах общественного транспорта по маршруту.

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