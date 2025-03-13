М2: Доля сделок с применением «Госключа» выросла за год в шесть раз

С 1 тыс. до 6 тыс. выросло ежемесячное количество подписаний усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) «Госключ» через платформу М2 за 2024 г. Всего за это время через платформу прошло более 40 тыс. УКЭП. Об этом CNews сообщили представители М2.

«Мы одними из первых в своей сфере интегрировались с "Госключом". Использование этой технологии позволяет значительно сократить время регистрации сделки. И такой активный рост количества использованных УКЭП только подтверждает ее пользу и ценность. С начала сотрудничества — в 2023 г. — через нашу платформу прошло более 60 тыс. сделок с применением электронных подписей. Технология наиболее востребована банками — 75% использований, в то время как застройщики обеспечивают оставшиеся 25%. Мы продолжим развивать наши сервисы, чтобы сделать покупку жилья еще легче, быстрее и безопаснее», — сказала Юлия Рыкунова, сооснователь М2 и директор по развитию бизнеса.

Лидером среди застройщиков по подписанию сделок с УКЭП «Госключ» через М2 стала «Группа ЛСР». Доля компании среди всех использованных на платформе УКЭП для девелоперов — 16%.

«"Госключ" — новое слово в процессе оформления сделок с недвижимостью. Для работы с ним требуется только подтвержденная учетная запись на портале "Госуслуги". Простота и удобство сервиса позволили оптимизировать бизнес-процессы и, что более важно, сэкономить время наших клиентов», — сказал коммерческий директор «ЛСР. Недвижимость — М» Вадим Борзов.

«Госключ» — решение для удаленного подписания официальных документов, созданное при поддержке Минцифры России. Технология связана с данными на «Госуслугах», в «Цифровом профиле гражданина» и в «Единой биометрической системе». Это позволяет защитить все транзакции, сделать их прозрачными, а при подозрении на мошеннические действия — отменить подписание документов.