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Движение Первых объединяется в приложении Talent Rocks

На базе российской платформы-конструктора корпоративных приложений Talent Rocks создано мобильное приложение «Система дистанционного обучения Движения Первых». Более 6,7 тыс. сотрудников движения из 89 регионов России используют его для получения новых знаний, обмена лучшими практиками и общения с коллегами. Об этом CNews сообщили представители Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ).

ИТ-решение разработано компанией «Ивентишес» при грантовой поддержке РФРИТ. Комплексный продукт для программ обучения, адаптации и внутренних коммуникаций соответствует всем российским требованиям к безопасности и хранению персональных данных и уже показал эффективность в проекте Росмолодежи «Больше, чем путешествие».

Обучение с помощью Talent Rocks может проходить в формате вебинара или самостоятельного изучения материалов, загруженых на платформу. Ежедневно курсы проходят 3,5 тыс. человек. Помимо образовательной, у приложения есть и социальная функция — объединить сотрудников Движения Первых из разных регионов.

«Для нас было важно создать не только образовательную среду, но и пространство, в котором все будут в едином информационном поле. А для многих сотрудников из отдалённых регионов возможность поделиться своим опытом и наработками, просто пообщаться с единомышленниками, оказалась одной из важнейших», — сказала Елена Лебедева, руководитель корпоративного университета Движения Первых.

Большая часть пользователей заходит в приложение каждый день, чтобы пообщаться в общем или региональном чатах, попросить совета или поделиться опытом. На платформе уже оставлено более 40 тыс. сообщений и их количество продолжает ежедневно расти.

Также в приложении есть элементы геймификации. Сотрудники получают баллы за прохождение курсов, активное участие в вебинарах и офлайн-мероприятиях. Получивших наибольшее количество баллов ждут полезные подарки.

«Мобильное обучение сотрудников Движения Первых — крупный инфраструктурный проект. Каждый день на платформу загружается много образовательного контента, заходят тысячи пользователей и активно взаимодействуют с приложением и друг другом. Также для нас важно, что остается ещё большой запас производительности для подключения новых сотрудников Движения. Сейчас Talent Rocks сопровождает Движение Первых в рамках технических и методологических работ. И наша команда гордится тем, что причастна к такому важному и нужному проекту», — сказал директор Talent Rocks Руслан Демьяненко.

Платформу Talent Rocks для корпоративных активностей, обучения персонала, программ адаптации и стажерских программ используют более 500 компаний. В их числе Сбербанк, «Лукойл», «РЕСО-Гарантия», Ростелеком, РАНХиГС и другие.

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