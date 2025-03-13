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Arenadata стала партнером в Таджикистане ОАО «Удостоверяющие центры, государственные услуги и разработка цифровых программ»

Arenadata, российский разработчик систем управления и обработки данных, и ОАО «Удостоверяющие центры, государственные услуги и разработка цифровых программ», компания при Агентстве инноваций и цифровых технологий при президенте Республики Таджикистан, подписали меморандум о сотрудничестве. Этот шаг отражает стремление сторон к укреплению партнерства в области внедрения цифровых технологий и платформенных решений, что соответствует целям Таджикистана по цифровизации экономики. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

«Сотрудничество с Arenadata окажет нам помощь для реализации амбициозных задач в области цифровой трансформации. Мы считаем, что их технологии и опыт станут хорошим вкладом в развитие цифровой инфраструктуры нашей страны», — отметил Хакимджон Кодиров, генеральный директор ОАО «Удостоверяющие центры, государственные услуги и разработка цифровых программ».

Внедрение цифровых инициатив и технологий искусственного интеллекта в Таджикистане осуществляется в рамках стратегии развития искусственного интеллекта до 2040 г., а также в контексте объявления 2025-2030 гг. «Годами развития цифровой экономики и инноваций».

«Мы открыты к деловому сотрудничеству с ведущими организациями Таджикистана и готовы предложить наши технологии для достижения задач, стоящих перед страной», — сказал Максим Пустовой, генеральный директор группы Arenadata.

В настоящее время в Таджикистане наблюдается рост интереса к решениям в области управления данными и аналитики. Эти технологии уже применяются в ключевых секторах, таких как государственное управление, банковская сфера и телекоммуникации, демонстрируя свою эффективность и важность для дальнейшего развития цифровой экономики страны.

«Наше партнерство в Таджикистане наглядно подтверждает, что российский ИТ-бизнес успешно адаптируется к локальным потребностям, предлагает уникальные инновации и эффективно работает на развивающихся рынках», — отметил Дмитрий Шеранов, директор по международному развитию бизнеса группы Arenadata.

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