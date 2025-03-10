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Музей ивановского ситца открыл виртуальную площадку на 3D Платформе

Музей ивановского ситца совместно с «3D Платформой» оцифровали коллекции современного костюма из тканей с «историческим» рисунком, созданные в рамках проекта «Я буду это носить!». Об этом CNews сообщили представители «3D Платформы».

Проект «Я буду это носить!» реализовали команда Музея ивановского ситца, специалисты предприятия «Шуйские ситцы», художники-дизайнеры из Иваново, Москвы и Минска. Для создания моделей одежды были выпущены ткани с «историческим» рисунком, прототипами которых стали подлинные ткани конца XIX в. из коллекции Музея ивановского ситца.

Была проведена масштабная работа — специалисты изучили сотни образцов, которые хранятся в музее, и текстильные технологии конца XIX в. Ткани-реплики для коллекций были выпущены на современном производстве ОАО ХБК «Шуйские ситцы». Прототипами для них стали музейные образцы тканей фабрики «Товарищество мануфактур Степана Посылина» г. Шуя Владимирской губернии 1884-1886 гг. и ткани фабрики Товарищества мануфактур «Людвиг Рабенек» г. Москва 1896 г. В оригинале это ручная резервная набойка и вытравная механическая печать. Специалистам предприятия «Шуйские ситцы» удалось переложить эту сложную технологию на современную роторную печать сетчатыми валами прямыми красителями.

Костюмы из коллекций «Урсула» художника-дизайнера Натальи Захаровой-Прангишвили (г. Минск), «Мечта» художника-дизайнера Ксении Демьяненко-Новиковой (г. Иваново) и «Северная ягода» художника-дизайнера Светланы Оспищевой (г. Москва) были оцифрованы и теперь доступны в интерактивном формате на виртуальной площадке проекта «Я буду это носить!» на «3D Платформе».

«Формат интерактивной визуализации позволяет погрузиться в изучение образа и детально рассмотреть костюмы с любого ракурса. Благодаря этому формату виртуальные музеи, открытые на 3D Платформе, действительно привлекают внимание молодежной аудитории. А значит мы можем эффективно передавать знания. Например, продемонстрировать как можно использовать культурное наследие России для создания новых продуктов», — сказал генеральный директор 3D Платформы Константин Попов.

«Мы рады, что удалось представить проект «Я буду это носить!» в современном цифровом формате. Цель проекта вернуть моду на ситцы в современную городскую среду. Проект призван актуализировать национальный культурный код через ткани современных производителей с принтами российских фабрик XIX века. С помощью виртуальной площадки Музея коллекции станут доступными для просмотра всем жителям России», — сказала старший научный сотрудник Музея ивановского ситца, куратор проекта Блавдзевич Юлия Андреевна.

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