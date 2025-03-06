«СКБ Контур» стал первым негосударственным оператором ГосЭДО

Теперь пользователи «Контур.Диадока» смогут обмениваться юридически значимыми документами с представителями государственных органов. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур».

Контур анонсировал появление интеграции с платформой ГосЭДО в ноябре 2024 г. Новая функциональность «Контур.Диадока» позволит клиентам отправлять неформализованные документы в ведомства и получать сообщения от них в формате PDF. Для подписания документов понадобится квалифицированная электронная подпись (КЭП).

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «ГосЭДО — это следующий шаг в развитии одного из наших флагманских продуктов Контур.Диадок. Электронный документооборот все глубже проникает в российскую экономику, и мы рады, что стали первым негосударственным оператором ГосЭДО. Так Контур в очередной раз подтверждает свое лидерство в развитии новых технологий, а также значимость для российского бизнеса».

Юридические лица смогут вести документооборот с государственными структурами: федеральными и региональными органами власти, администрациями, судами, прокуратурой, ФССП, Росреестром, подведомственными им учреждениями. В адресном справочнике ГосЭДО уже более 24 тыс. участников документооборота. Интеграция с ГосЭДО избавит бизнес от дублирования документов и снизит трудозатраты на их подготовку. Также абоненты смогут следить за статусом документов и хранить все необходимые файлы в надежно защищенном электронном архиве.

Роман Акимов, руководитель проектной группы поддержки законодательства и развития технологий ЭДО в «СКБ Контур»: «Бизнес сегодня стремится перевести в электронный вид документооборот с самыми разными участниками — контрагентами, государством, физическими лицами и самозанятыми. Мы в Диадоке приняли концепцию, что наши клиенты должны иметь возможность работать со всеми видами документооборота в одном окне. ГосЭДО — это один из «кирпичиков», который закрывает большой и значимый для бизнеса сценарий работы с документами».

Платформа ГосЭДО отличается от систем сдачи регламентированной отчетности. Например, «Контур.Экстерн» дает возможность вести документооборот с конкретными регуляторами и позволяет отправлять только документы утвержденных форматов. Интеграция «Диадока» с ГосЭДО позволяет обмениваться неформализованными документами с широким кругом органов власти.

Новая опция доступна клиентам с действующими пакетами документов в «Контур.Диадоке» после небольшой настройки. Эксперты «Контура» оценили потребность пользователей в B2G-взаимодействии и уже протестировали новую функциональность с первыми клиентами.