CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе Импортонезависимость
|

Россотрудничество создает устойчивую ИТ-инфраструктуру на базе решений «Группы Астра»

«Группа Астра» и Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) заявляют о завершении перехода с MS Active Directory на службу каталога ALD Pro для операционной системы Astra Linux. Это стало важным шагом в создании устойчивой отечественной ИТ-инфраструктуры и снижении зависимости от иностранных решений. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Проект затронул 200 рабочих мест персонала и 15 серверов заказчика, и чтобы обеспечить стабильную и эффективную работу сотрудников даже во время технических работ, все действия ИТ-специалистов было решено поделить на несколько ключевых этапов. Сначала новую систему тщательно тестировали в течение полугода, затем ее обновили до самой актуальной версии и уже после этого ввели в эксплуатацию.

«Перед нами стоял ряд сложных и нетривиальных задач, требующих глубокого анализа логов, системных операций и оперативного взаимодействия, а также поиска и применения нестандартных решений. Работа над проектом была непростой, но благодаря слаженной команде мы вместе с партнерами создали надежную инфраструктуру, которая обеспечит для нашего клиента эффективность и стабильность рабочих процессов», — сказал Александр Абдурахимов, начальник отдела по работе с корпоративными клиентами «Группы Астра».

«Переход на новое программное обеспечение был вызовом, но благодаря совместной работе с «Группой Астра» мы смогли минимизировать риски и наладить бесперебойную работу системы. Это важный шаг к повышению нашей операционной эффективности», — отметил Павел Шевцов, заместитель руководителя Россотрудничества.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ГосЭДО: как работает цифровая система государственного документооборота. Инфографика

ИТ-отрасль разработала альтернативную стратегию создания чипов в России, раскритиковав подход властей

Сколько «белых пятен» существует в российских разработках ПО для беспилотников?

Российские маркетплейсы очистят от товаров с нецензурной лексикой

На «Госуслугах» появился антимошеннический сервис самозапретов на кредиты

В России выросли госзакупки в сфере инфобезопасности

Конференции

Ситуационные центры 2025

Аналитика и большие данные 2025

Импортозамещение 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие женские умные часы: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Изучаем Вселенную: 6 умных телескопов для наблюдения за планетами

Показать еще

Наука

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Где хранить пароли, чтобы их не украли?
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Глава Минцифры на CNews FORUM — о новых сроках импортозамещения на...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024