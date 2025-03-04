Россотрудничество создает устойчивую ИТ-инфраструктуру на базе решений «Группы Астра»

«Группа Астра» и Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) заявляют о завершении перехода с MS Active Directory на службу каталога ALD Pro для операционной системы Astra Linux. Это стало важным шагом в создании устойчивой отечественной ИТ-инфраструктуры и снижении зависимости от иностранных решений. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Проект затронул 200 рабочих мест персонала и 15 серверов заказчика, и чтобы обеспечить стабильную и эффективную работу сотрудников даже во время технических работ, все действия ИТ-специалистов было решено поделить на несколько ключевых этапов. Сначала новую систему тщательно тестировали в течение полугода, затем ее обновили до самой актуальной версии и уже после этого ввели в эксплуатацию.

«Перед нами стоял ряд сложных и нетривиальных задач, требующих глубокого анализа логов, системных операций и оперативного взаимодействия, а также поиска и применения нестандартных решений. Работа над проектом была непростой, но благодаря слаженной команде мы вместе с партнерами создали надежную инфраструктуру, которая обеспечит для нашего клиента эффективность и стабильность рабочих процессов», — сказал Александр Абдурахимов, начальник отдела по работе с корпоративными клиентами «Группы Астра».

«Переход на новое программное обеспечение был вызовом, но благодаря совместной работе с «Группой Астра» мы смогли минимизировать риски и наладить бесперебойную работу системы. Это важный шаг к повышению нашей операционной эффективности», — отметил Павел Шевцов, заместитель руководителя Россотрудничества.