Анатолий Гарбузов: От чипов до вакцин – столичные промышленники наращивают производство продукции для домашних питомцев

Московские промпредприятия выпускают широкий ассортимент продукции для домашних питомцев и сельскохозяйственных животных, в том числе вакцины, корм, умные медальоны-адресники и др. По итогам 2024 г. столичные промышленники на 17,7% нарастили производство готовых кормов для животных по сравнению с предшествующим годом. Об этом рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

«По поручению Сергея Собянина в столице реализуется комплекс мер, направленных на развитие промышленности. Благодаря поддержке города компании наращивают производство и расширяют ассортимент товаров для животноводства и предлагают высокотехнологичные решения для развития этой отрасли. Сегодня продукция столичного производства пользуется популярностью по всей стране и на зарубежных рынках. По итогам 2024 г. московские компании поставили заказчикам готовых кормов для животных более чем на 7,7 млрд руб., что почти на 30% превышает показатели предшествующего года», – сказал Анатолий Гарбузов.

Вакцины, сыворотки и иммуноглобулины для животных выпускают в «Печатниках» особой экономической зоны «Технополис Москва». Например, в 2024 г. на предприятии «Ветбиохим» на 10% нарастили выпуск вакцин для профилактики бешенства и изготовили три млн доз. Всего за прошедший год на заводе произвели шесть млн доз иммунобиологических препаратов для домашних животных. Все технологические процессы компании соответствуют требованиям GMP, что обеспечивает производство стерильного, абсолютно безопасного и высокоэффективного продукта.

«За период своей деятельности производитель разработал и выпустил на рынок более 150 лекарственных средств и диагностических тест-систем для ветеринарного применения. Вакцины компании активно поставляются в Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Армению и Грузию. Производственная площадка на территории ОЭЗ «Технополис Москва» получила сертификат GMP Турецкой Республики, что позволит компании значительно укрепить свой экспортный потенциал», – сказал генеральный директор особой экономической зоны «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Один из ведущих отечественных производителей RFID-продукции – группа компаний ISBC – выпускает шприцы для чипирования домашних животных с микрочипами для подкожного введения. Данный метод маркировки животных не требует много времени для приживления имплантата в организме, а уникальный код можно считывать с чипа сразу после инъекции для регистрации животного в базе данных. В прошлом году на предприятии начали выпускать медальоны-адресники, внутри которых на чипе записана ссылка на личную карточку питомца. В ней указаны кличка, пол и контактные данные владельца.

Кроме того, на предприятии изготавливают двухкомпонентные ушные электронные бирки для маркировки сельхозживотных. Конструкция изделий снижает возможный негативный эффект от крепления бирки на ухо животного, особая крепежная система минимизирует риск срыва метки, а специальные вентиляционные отверстия на бирке делают процесс заживления места имплантации менее травматичным и более быстрым.

В 2023 г. компания воспользовалась льготным инвесткредитованием от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства и направила средства в собственное развитие и расширение выпускаемой продукции.