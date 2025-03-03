Российские ученые разработали систему поиска углеводородов на шельфе

Сотрудники Московского физико-технического института (МФТИ) представили новую систему для сейсмической разведки нефти и газа, специально адаптированную для работы на шельфе. Разработка позволяет проводить высокоточные исследования в сложных природных условиях, включая глубоководные акватории и мелководье. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

Система оснащена гибридной телеметрией, которая сочетает преимущества кабельных и беспроводных технологий. Это позволяет собирать данные в реальном времени, повышая точность и информативность исследований. Гибридная телеметрия обеспечивает гарантированный сбор качественных сейсмических данных в любых районах и условиях. Она работает за счет возможности использовать беспроводную связь с линейными ретрансляторами, что позволяет проводить съёмки без прокладки кабелей, снижая трудоёмкость и вес оборудования. В местах, где радиосвязь невозможна, например, в приливно-отливных зонах или при переходе через водные преграды, используется кабельное соединение. Это обеспечивает бесшовные съёмки без пробелов и снижения кратности отражений при переходах через пресноводные акватории или участки суша-море.

«Наш комплекс позволяет проводить бесшовное исследование с высокой точностью, что особенно важно для работы на шельфе, где условия часто бывают сложными», — сказал руководитель проекта Сергей Тихоцкий. Разработка обеспечивает трехкомпонентную регистрацию данных, что существенно повышает информативность сейсморазведки.

Модульная архитектура комплекса позволяет использовать его как для наземных исследований, так и для морских операций. Система включает автономные донные станции, донные косы и наземные узлы, которые могут комбинироваться в зависимости от задач. Смарт-протокол передачи данных обеспечивает надежность работы даже в сложных условиях шельфа.

Разработка получила поддержку Министерства науки и высшего образования России и была протестирована в полевых условиях, показав свою эффективность при решении реальных задач. Испытания комплекса прошли в октябре-декабре 2024 г.

Индустриальным партнером проекта выступает компания «ТНГ-Групп», что позволяет интегрировать научные разработки в практическую плоскость и проводить испытания комплекса в реальных условиях. Универсальность системы делает ее востребованной для предприятий геолого-геофизической отрасли, включая те, которые работают в Арктике.

«Мы продолжаем сотрудничество с коллегами из “ТНГ-Групп” в целях создания современной высокотехнологичной продукции для отечественных геофизических предприятий. Будем продолжать развивать и совершенствовать нашу разработку, в работе еще несколько перспективных проектов», — сказал Сергей Тихоцкий.