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На «Госуслугах» заработал сервис по самозапрету на кредиты и займы

На «Госуслугах» заработал сервис, который позволяет установить добровольный запрет на выдачу кредитов и займов. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Как это работает

В кредитной истории тех, кто подал заявление, появляется специальная отметка с датой начала действия самозапрета. После этого банки и микрофинансовые организации должны отказывать в выдаче кредита или микрозайма. Наличие запрета можно проверить.

Что можно запретить

Запрет устанавливается на все потребительские кредиты и займы. При этом на «Госуслугах» можно по своему усмотрению ограничить выдачу полностью или частично. Например, можно запретить дистанционное оформление кредитов. В этом случае заключение договора будет возможно только при личном присутствии в офисе банка или микрофинансовой организации.

Ограничения

Возможность установить самозапрет не распространяется на ипотеку, образовательные и автокредиты, а также на уже заключенные договоры.

Как снять самозапрет

Снять ограничение можно в любой момент, подав заявление на «Госуслугах». Понадобится электронная подпись. Создать ее можно в приложении «Госключ». Так обеспечивается дополнительная защита от мошенников.

Самозапрет перестанет действовать на второй календарный день после внесения сведений в кредитную историю. Затем при необходимости можно установить новый запрет.

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