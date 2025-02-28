Посещаемость портала поставщиков выросла в три раза за пять лет

В 2024 г. столичный портал поставщиков посетили 3,3 млн уникальных пользователей. По сравнению с 2020 г. посещаемость площадки выросла втрое. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

«В этом году порталу поставщиков исполняется 12 лет. Сегодня он является площадкой для госзакупок межрегионального уровня, и его популярность у предпринимателей и госзаказчиков продолжает расти. В 2024 г. портал посетили 3,3 млн уникальных пользователей — втрое больше, чем в 2020 г. В прошлом году самыми активными посетителями платформы стали представители Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Перми, Нижнего Новгорода, что составляет около 78% от общего количества уникальных пользователей», – отметила Мария Багреева.

Порталом поставщиков на регулярной основе пользуются более 58 тыс. заказчиков из 42 регионов России. Это школы, детские сады, поликлиники, больницы и другие учреждения. Свои товары, работы и услуги – более 3 млн наименований, от офисных скрепок до тяжелой коммунальной спецтехники – им предлагают более 365 тыс. поставщиков со всей страны.

«Востребованность Портала поставщиков способствует увеличению числа закупок: в среднем в рабочее время на площадке заключается два контракта в минуту. В прошлом году объем закупок на платформе достиг 121,7 млрд руб., на 20% превысив показатель 2023 г. Стать поставщиком на портале может как организация, так и индивидуальный предприниматель, самозанятый или частное лицо. Для этого нужно лишь получить электронную подпись и пройти короткую процедуру регистрации», – сказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Для поддержки пользователей в субъектах России открывают представительства, где специалисты обучают работе на площадке, отвечают на вопросы заказчиков и поставщиков, проводят очные встречи, собирают предложения по доработке функционала и решению технических проблем. Кроме того, пользователи могут круглосуточно обращаться в службу поддержки или оставить обращение на портале.

Функциональным заказчиком портала выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике, техническое развитие курирует столичный Департамент информационных технологий.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».