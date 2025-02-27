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Министерство цифрового развития и связи Кузбасса усиливает кибербезопасность региона с помощью системы контроля действий поставщиков ИТ-услуг СКДПУ НТ

Центр обработки данных информационных систем Кузбасса, входящий в структуру Минцифры региона, обеспечивает функционирование ИТ-ресурсов области. ЦОД позволяет бесперебойно работать органам исполнительной власти, местного самоуправления и прочих организаций региона. Теперь доступ к ИТ-инфраструктуре специалисты ЦОД получают через PAM-платформу СКДПУ НТ. Основная задача продукта – контролировать действия подрядчиков, которые занимаются сопровождением информационных систем, и таким образом повысить защищенность ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители компании «АйТи Бастион».

«Пять лет Минцифры Кузбасса идет по пути активной цифровизации государственных услуг. У нас уже довольно большая ИТ-инфраструктура и высоконагруженный ЦОД, доступ к которому имеют наши собственные сотрудники и подрядчики. Когда мы строим серьезную цифровую систему, необходим комплексный подход, и здесь информационная безопасность имеет первостепенное значение. Поэтому защиту доступа к нашему центру обработки данных мы доверили СКДПУ НТ. Продукт давно на рынке, зрелый и реально работающий. Рассчитываем, что внедрение продукта от «АйТи Бастион» не только повысит защищенность ЦОДа, но и принесет экономическую выгоду за счет повышения прозрачности сессий», – сказал Максим Садиков, министр цифрового развития и связи Кузбасса.

«Региональные Минцифры – наши традиционные заказчики, мы завершаем уже не первый проект с ними и понимаем, какие сложные и ответственные задачи коллегам приходится решать ежедневно. На мощностях ЦОД Кузбасса происходят тысячи процессов, в том числе и с участием подрядных организаций, и внедрение PAM-системы – это необходимый уровень кибербезопасности для подобного рода объектов. Мы рады, что коллеги это понимают, и благодарим их за доверие», – отметил генеральный директор «АйТи Бастион» Сергей Бочкарев.

СКДПУ НТ интегрирован в общий контур безопасности ЦОД Кузбасса. Продукт позволяет однозначно идентифицировать внешних администраторов, имеющих доступ к инфраструктуре, логировать подключения доступа и обеспечивать дополнительный контроль в рамках сессий. При подозрительной пользовательской активности система автоматически уведомляет об этом ИБ-специалистов, что повышает скорость реагирования на потенциальный инцидент.

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