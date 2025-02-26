Новый модуль «Вопрос-ответ» в разделе «Сообщество» на платформе Mos.Hub поможет российским разработчикам делиться экспертизой

На облачной платформе Mos.Hub появился новый раздел «Сообщество», в котором любой пользователь может задать сообществу российских разработчиков вопрос по написанию кода и помочь другим программистам в решении их задач. Об этом CNews сообщили представители Департамента информационных технологий города Москвы.

«За два с половиной года работы Mos.Hub из репозитория исходного кода вырос в многофункциональную платформу, объединяющую более 24 тыс. российских разработчиков. Теперь здесь можно не только совместно работать с кодом и публиковать свои решения в открытом доступе, но делиться экспертизой, отвечая на вопросы пользователей. Так Mos.Hub становится площадкой, объединяющей разработчиков разного уровня и специализации, помогает им вместе решать задачи и развивать культуру работы с открытым кодом в России», — сказал Алексей Анисимов, заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы.

Получить помощь ИТ-сообщества можно в подразделе «Вопросы и ответы». Достаточно нажать на кнопку «Задать вопрос», заполнить заголовок и описание проблемы. При необходимости пользователь может добавить информацию о том, как уже пытался самостоятельно решить задачу — это поможет другим участникам обсуждения в поиске ответа.

После публикации вопрос появится в общей ленте. Темы в ней можно отфильтровать по дате, активности и рейтингу. Также для более удобного поиска интересующих вопросов доступны теги.

Предложить свой ответ на вопрос может любой зарегистрированный пользователь платформы. За полезный совет его автор получает баллы репутации, которые видны всему сообществу. Более высокий рейтинг подчеркивает экспертность пользователя. Кроме того, за определенные достижения на платформе, например за ответы на вопросы и получение баллов репутации, пользователю присваиваются тематические бейджи, которые также отображаются в его профиле.

Кроме того, на вопросы пользователей один из ответов генерирует искусственный интеллект — чат-бот «КоДИТ» с генеративным ИИ, который умеет консультировать по вопросам программирования и технологий, анализировать код и самостоятельно писать код на популярных языках программирования. Благодаря интеграции в раздел «Сообщество» бот тренируется на реальных вопросах пользователей и совершенствует свои навыки. Задать вопрос чат-боту также можно в разделе «Помощь».

Облачная платформа Mos.Hub стала доступна всей российской ИТ-отрасли в мае 2023 г. Она стала полноценным бесплатным русскоязычным аналогом популярных зарубежных площадок для совместной работы с кодом. Все ее компоненты размещены в городском центре обработки данных и находятся под надежной защитой, поэтому разработчики могут быть уверены в сохранности своего кода.

Помимо репозитория исходного кода, платформа Mos.Hub предоставляет дополнительные сервисы для разработки программного обеспечения. Например, пользователи могут проверить свой код на ошибки и уязвимости при помощи статического анализатора кода, управлять проектами и задачами в сервисе Mos.Track и работать с технической документацией в сервисе Mos.Wiki. Москва продолжит развивать платформу и дополнять ее новыми полезными инструментами, формировать единую среду безопасной разработки для всех российских ИТ-специалистов.

Присоединиться к платформе Mos.Hub может любой желающий: для этого достаточно авторизоваться на ней с помощью Mos.ID — учетной записи на портале mos.ru. На данный момент в Mos.Hub уже работают более 24 тыс. пользователей, которые создали более 29 тыс. проектов и почти 180 млн строк кода.

Mos.Hub — значимый компонент столичной единой технологической платформы Mos.Tech, которая включает уже более 15 городских ИТ-решений для разработки ПО, обеспечения работоспособности и обслуживания городских информационных систем. Решения Mos.Tech помогают обеспечивать стабильную работу всей цифровой экосистемы Москвы и создавать новые сервисы для миллионов москвичей.

Поддержка разработки и внедрения российских ИТ-решений соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Отечественные решения».