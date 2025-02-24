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Популярную онлайн-услугу для льготников обновили в Подмосковье

Услугу по оформлению компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг дополнили новыми сервисами. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«На региональном портале обновили одну из самых востребованных услуг. Так, только за прошлый год за компенсацией расходов на ЖКУ обратились порядка 150 тыс. раз. Услуга входит в первую десятку онлайн-услуг по популярности среди жителей. Теперь в электронной форме появились сервисы проверки ранее назначенной меры соцподдержки и ранее поданного заявления», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Услугой «Компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» могут воспользоваться многодетные семьи, инвалиды, ветераны боевых действий, педагоги в сельской местности и другие льготники. В рамках оптимизации к ней подключили умные сервисы. Так, система проверяет заявление, и если такие меры соцподдержки, как компенсация стоимости обращения с ТКО, коммунальных услуг, платы за занимаемую площадь жилого помещения, платы за взнос на капремонт уже были назначены ранее, то информация об этом отобразится на экране. Кроме того, сервис предпроверки ранее поданного заявления поможет избежать повторного заполнения электронной формы, если по предыдущей заявке ведомство еще не приняло решение.

Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются в виде ежемесячных денежных компенсаций. Деньги можно получить на банковский счет, через почтовое отделение и другими способами.

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