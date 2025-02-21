CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО ИТ в госсекторе
|

Азовский палеонтологический музей и 5sensar погружают посетителей в эпоху динозавров и мамонтов с помощью дополненной реальности

Азовский палеонтологический музей представил новую экспозицию «Следы земной памяти», которая позволяет посетителям «переместиться» в эпоху древних животных. Уникальный проект реализован псковской командой 5sensAR с использованием технологии дополненной реальности. Об этом CNews сообщили представители 5sensAR.

Стабильность дополненной реальности обеспечивается за счет использования оптимизированных 3D-моделей и реалистичных анимаций. Разработчики уделили особое внимание тестированию, чтобы гарантировать плавную работу даже в условиях большого потока посетителей.

Четыре специально разработанных тура позволяют гостям музея увидеть воссозданных представителей древних животных, таких как мамонт, динотерий и плезиозавр в их естественной среде обитания. Виртуальные сценарии длятся около 10 мин, а интерактивные экскурсии позволяют свободно перемещаться по площадке музея, погружая пользователя в воссозданный контекст и создавая эффект присутствия. Уникальный опыт может быть масштабирован для других регионов России, что делает экспозицию перспективной моделью для других музеев.

Проект стал возможным благодаря тесному взаимодействию команды разработчиков и специалистов музея. Процесс воссоздания внешнего вида древних животных был основан на научных данных, предоставленных музеем, включая референсы в виде описаний, иллюстраций и фотографий. Модели и анимации неоднократно согласовывались с экспертами, чтобы добиться максимальной достоверности и точности.

«Наш проект — не просто интерактивная выставка, а шаг вперёд в осмыслении культурного наследия с использованием современных технологий. Команда 5sensAR проделала огромную работу, чтобы вдохнуть жизнь в древние образы и сделать их доступными для зрителей любого возраста», — сказал Евгений Мамичев, директор Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника.

Благодаря использованию технологий дополненной реальности, Азовский музей предлагает не просто выставку, а полноценное иммерсивное погружение, которое одинаково интересно аудитории вне зависимости от возраста.

Это не только способствует развитию внутреннего туризма, но и формирует новый стандарт взаимодействия с культурным наследием.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В российские регионы под видом отечественной техники поставляли контрафакт

Российские банки усилят контроль за криптовалютами с помощью специальной системы «Прозрачный блокчейн»

Главное управление госимуществом потратит 80 миллионов на отечественный Linux

Госкомпании скупили тысячи камер видеонаблюдения на 130 миллиардов. Большая часть закупок пришлась на РЖД и «Ростелеком»

При помощи тысяч специально настроенных видеокамер в Петербурге установят массовую слежку за мигрантами. На них потратят десятки миллионов рублей

В России построят крупный дата-центр за 3,2 млрд рублей

Конференции

Цифровое здравоохранение 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025

Цифровая стратегия 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор складного смартфона HUAWEI MATE XT | ULTIMATE DESIGN с тремя дисплеями: как они это сделали?

Самые легкие ноутбуки с диагональю 15–16 дюймов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона

Показать еще

Наука

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Глава Минцифры на CNews FORUM — о новых сроках импортозамещения на...
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV CNews FORUM: О конкуренции ИТ-компаний и госкорпораций
ОБЗОР Российские операционные системы 2024