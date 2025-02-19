Комплекс Panorama Vision обеспечивает автоматическую векторизацию дорожной сети

В КБ «Панорама» разработан сервис автоматического распознавания и векторизации Panorama Vision версии 1.2.0. В программе добавлены возможности по автоматическому дешифрированию дорог на спутниковых снимках. Новая нейросетевая модель обеспечивает распознавание асфальтированных и грунтовых дорог на снимках местности с пространственным разрешением 0.6 м/пиксель. Для обучения модели использовались спутниковые снимки городов Российской Федерации. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама».

В процессе дешифрирования на первом этапе выполняется семантическая сегментация дорог на изображении, формируется растровая маска, содержащая размеченные области, относящиеся к дорожной сети. На втором этапе сервис выделяет центральные линии дорог на полученной маске и векторизует объекты дорог. При векторизации производится автоматическое «дотягивание» дорог до пересечений друг с другом в рамках установленного допуска по расстоянию (до 100 м). Для создания векторной карты используется классификатор map5000m.rscz. Асфальтированные дороги наносятся на карту, как линейные объекты «Шоссе» с кодом 61230000, а грунтовые дороги — как линейные объекты «Улицы» с кодом 45200000.

Сгенерированная сервисом карта дорожной сети готова к интеграции в ГИС. После загрузки карты в ГИС «Панорама» становятся доступны следующие операции: построение маршрута между двумя точками, создание оптимального маршрута при посещении множества точек, построение графа удаленности. Для выполнения этих операций необходимо запустить задачу «Редактор графа дорог» из режима «Запуск приложений».

С помощью сервиса Panorama Vision формирование карты дорожной сети для области площадью 25 кв км занимает не более 15 мин. Помимо распознавания дорог, сервис Panorama Vision позволяет распознавать контуры сельскохозяйственных полей, объектов гидрографии (рек, прудов, озер и других), зданий и сооружений. Сервис расположен в сети Интернет на серверах КБ «Панорама». Доступ к сервису осуществляется из списка прикладных задач ГИС «Панорама»: Запуск приложений – пункт Автоматическое создание объектов.