Нейросеть от ученых Сеченовского Университета и «Нейромеда» сдала аттестационный экзамен для ординаторов

Чат-бот Neuromed AI на базе генеративного ИИ, разработанный учеными Сеченовского Университета и специалистами технологического стартапа «Нейромед», успешно прошел государственную итоговую аттестацию, завершающую процесс обучения ординаторов по направлениям кардиологии и онкологии. Это первый в России случай, когда нейросеть сдала подобный экзамен. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского Университета.

«Этот результат — значимый шаг не только для нашего университета, но и для всей медицинской науки в России. Искусственный интеллект выходит на новый уровень, демонстрируя способность решать сложные клинические задачи, анализировать данные и поддерживать врачей в принятии решений. Мы видим в этом инструменте мощного помощника, который позволит врачам делегировать нейросети рутинные задачи и повысить качество диагностики и лечения», — сказал директор Института персонализированной кардиологии Филипп Копылов.

Экзамены, которые сдавала Neuromed AI, обязательны для врачей-кардиологов и онкологов по окончании ординатуры. В них входят тестирование, решение ситуационных задач и проверка практических навыков. Осмотреть пациента нейросеть, конечно, пока не способна, но с остальными этапами экзамена она справилась на уровне, достаточном для присвоения квалификации врачам-ординаторам в области кардиологии и онкологии. Neuromed AI оказалась способна анализировать данные о пациенте, отвечать на вопросы о диагностике и тактике лечения, интерпретировать результаты анализов, инструментальных исследований и ранее проведенного лечения.

«Когда мы начинали сотрудничество с Сеченовским Университетом, наша нейросеть еще не обладала достаточной точностью в области кардиологии и онкологии. Однако благодаря совместной работе по валидированию данных и систематическому дообучению она смогла выйти на новый уровень. Теперь наша нейросеть продемонстрировала, что она не уступает квалифицированным врачам-ординаторам. Это подтверждает качество работы, проведенной нашей командой совместно с экспертами университета», — сказал генеральный директор компании «Нейромед» Александр Сотник.

Нейросеть обучена на датасете объемом свыше 50 ГБ, включающем как российские, так и международные клинические рекомендации, научные статьи, справочники и открытые наборы данных. Ранее она уже была способна готовить типовые медицинские документы, предоставлять доступ к профессиональной информации о препаратах, помогать оценивать связанные с особенностями здоровья пациента риски и давать рекомендации по диагностике и лечению на основе актуальных клинических руководств. Теперь «квалификация» ИИ-ассистента позволяет применять его в еще более сложных клинических сценариях.

Чат-бот Neuromed AI включен в реестр российского ПО, в режиме бета-тестирования им уже пользуются более 500 онкологов и кардиологов в разных регионах России. А также реализуется ряд пилотных проектов по централизованной апробации нейросети в качестве ассистента врачей кардиологов и онкологов на базе Клинического центра Сеченовского Университета, в Первой градской больнице, Липецком областном онкологическом диспансере и Республиканском специализированном научно-медицинском центре кардиологии Министерства здравоохранения Республики Узбекистан. Разработчики продолжают совершенствовать систему, учитывая отзывы врачей. В планах — выпуск ряда прикладных инструментов для врачей на базе нейросети Neuromed AI и их интеграция в Единую государственную систему здравоохранения России, а также реализация проектов в других странах.