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Изменения в правилах включения ПО в реестр

Минцифры подводит промежуточные итоги общественного обсуждения проекта новых правил включения ПО в реестр. Уже прошли встречи с представителями ключевых отраслевых ИТ-ассоциаций для разъяснения деталей изменений. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Требования к совместимости

Для работы продуктов в единой программной среде вводится требование совместимости ПО с двумя ОС из реестра, а для ПАК — с одной. Минцифры отберет наиболее зрелые ОС с учетом проверки на дополнительные критерии, чтобы облегчить выбор разработчикам.

Для адаптации к новым условиям предусмотрен переходный период. Требования будут вступать в силу поэтапно, начиная с 2026 г. — для большинства классов прикладного ПО. К 2028 г. — для промышленного ПО. Для софта, уже включенного в реестр, разработают свой план проверки. Сроки будут обсуждаться с отраслью.

Новые правила для госкомпаний и поддержка рыночных продуктов

Изменения направлены на поддержку коммерческих продуктов на рынке, они ограничивают включение в реестр аналогов, созданных госкомпаниями только для внутреннего использования. Госкомпании смогут разрабатывать и включать такие продукты в реестр при условии коммерциализации, подтверждая её ежегодно. Первый раз — через год после попадания в реестр. Доля продаж аффилированным лицам не должна превышать 30%.

Это требование затронет только узкий перечень классов софта (ОС, офисные пакеты, СУБД, антивирусы), где уже есть зрелые отечественные решения. Полный перечень классов будет установлен Минцифры. Для продуктов госкомпаний, уже включённых в реестр, предусмотрен переходный период.

Дополнительные стимулы

Разработчикам будет предложена добровольная проверка на соответствие дополнительным требованиям (поддержка российских микропроцессоров, сертификатов безопасности, отсутствие уязвимостей и т.д.). Соответствие даст преференции при госзакупках и простимулирует внедрение крайне важных функций в отечественных решениях.

Несоответствие дополнительным требованиям не станет препятствием для включения ПО в реестр и не приведет к исключению из него.

Главная цель изменений — стимулирование спроса на российские ИТ-продукты, доступные на рынке, повышение их качества и уровня технологической зрелости, требуемого для успешного перехода на их использование.

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