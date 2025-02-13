CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

На региональном портале обновили услугу для подмосковных производителей

Теперь производители из Московской области могут онлайн изучить обновленные требования для включения в реестр «100% Подмосковье». Кроме того, в рамках услуги появился сервис проверки ранее поданного заявления. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Портал госуслуг Московской области является площадкой, где каждый может найти подходящие для него услуги. Всего на региональном портале доступно более 390 услуг. Одна из них помогает областным брендам попасть в реестр “100% Подмосковье”. Теперь услуга стала удобнее благодаря оптимизации», – отметила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Программа «100% Подмосковье» поддерживает областных производителей, которые стоят на учете в качестве налогоплательщика, зарегистрировали бизнес и ведут его на территории региона. Она позволяет бесплатно добавить бренд на виртуальную витрину, поучаствовать в конкурсах среди лучших региональных производителей, ярмарках и других мероприятиях, зарегистрировать товарный знак, получить информационную поддержку в СМИ. Чтобы принять участие в программе, нужно иметь сертификат о соответствии товара требованиям, а также разместить сведения о своей продукции на интернет-площадках или в социальных сетях. Далее необходимо подать онлайн-заявку на включение бренда в реестр.

Оформить заявление бесплатно можно на портале госуслуг Московской области в разделе «Развитие бизнеса» – «Поддержка бизнеса и предпринимательства». Воспользоваться услугой могут индивидуальные предприниматели и юридические лица.

Услуга направлена на формирование интереса к продукции подмосковных брендов, повышение их конкурентоспособности на российском и зарубежных рынках.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти потратили 797 миллионов на сбор сведений об авариях на линиях связи

Какой ты программист? В России создана национальная система подтверждения ИТ-компетенций

Конференция CNews «Информационная безопасность 2025» состоится 20 февраля

Oracle хочет оцифровать и собрать в свою базу данные всех жителей США

ИИ Microsoft разочаровал власти целой страны. Он справляется с узким кругом задач и редко бывает нужен

ФСТЭК обнаружила в 100 государственных ИТ-системах тысячи уязвимостей

Конференции

Цифровизация финансового сектора 2025

Информационная безопасность 2025

Цифровое здравоохранение 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие беспроводные вертикальные пылесосы для сухой уборки: выбор ZOOM

Лучшие мониторы с защитой зрения: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 14 февраля: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Глава Минцифры на CNews FORUM — о новых сроках импортозамещения на...
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV CNews FORUM: О конкуренции ИТ-компаний и госкорпораций
ОБЗОР Российские операционные системы 2024