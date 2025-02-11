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На «Госуслугах» появились водительские чаты

Автомобиль перекрыл выезд, у него открыто окно или включены фары — можно рассказать об этом собственнику. В приложениях «Госуслуги» и «Госуслуги Авто» заработали водительские чаты. Сообщить, что с автомобилем что-то случилось, или разрешить конфликт на дороге теперь проще. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Все общение анонимно: ФИО и другие данные не передаются. Но в сообщении отправителя обязательно указывается геопозиция, чтобы водитель мог понять, точно ли речь идет про его авто. Отключить чаты можно в любой момент.

Как это работает

Отправить сообщение может любой пользователь «Госуслуг», достаточно знать номер машины. Чтобы оно дошло до адресата, нужно, чтобы у него в личном кабинете на портале были указаны сведения об автомобиле.

Чтобы получать сообщения, Минцифры рекомендует обновить данные об авто на «Госуслугах».

Поговорить на отвлеченные темы не получится. Сервис предлагает ограниченный набор сообщений, касающийся дорожной ситуации. Начать чат по одной машине можно не чаще, чем раз в сутки. Всего доступно для отправки не больше пяти сообщений в день.

Какие сообщения можно отправить: авто блокирует проезд, произошло ДТП, авто эвакуируют, срабатывает сигнализация, включены фары, открыто окно, спущено колесо.

Что может ответить автовладелец: «спасибо», «уже выхожу», «выйду через 5 минут», «выйду через 10 минут».

Если автомобиль попал в ДТП или мешает проезду, в чате можно обменяться указанными на «Госуслугах» номерами телефонов.

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